台湾メディアのETtodayは11日、台湾に一人旅に来た日本人女性がホテルでしたあることに、台湾人から爆笑と称賛の声が上がっていると伝えた。

記事によると、このほどある日本人女性がSNS・Threads（スレッズ）で台湾への一人旅の様子を投稿した。女性は「台湾を一人旅している日本人がホテルで何をしているのか、みんな気になるはず」とつづり、1枚の写真を投稿した。

写真には、外で購入して持ち帰ったとみられるマンゴーやドラゴンフルーツ、QQボール（サツマイモなどを揚げたボール状のドーナツ）や肉と野菜の炒め物、白ご飯、各種ドリンクやビールなどが並んでいた。おいしい食べ物をホテルに持ち帰り、「一人宴会」を開いていたようだ。

この投稿に、台湾のネットユーザーからは「的確なチョイス」「食を分かっているね」「QQボールを選ぶなんて通だね」「白ご飯に空心菜と羊肉の炒め物を合わせているところがすごい」「本物のグルメだ」といった声が上がった。

また、「台湾人が日本へ行った時とまったく同じ」「日本での自分とほとんど変わらない（笑）」「私も日本へ行くたびに、夜は地元のスーパーで果物や牛乳、R-1、総菜を買ってホテルで夜食にしている。私が日本でやっていることと同じだ」「日本へ帰る前に体重を量るのを忘れないで。十分太ったか確認して」などとコメントするユーザーもいたという。（翻訳・編集/北田）