“マナカナ”三倉佳奈、10歳の誕生日迎えた息子の姿公開「あっという間に大きく」「時が経つの早い」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/06/13】女優の三倉佳奈が6月10日、自身のInstagramを更新。息子の姿を公開した。
【写真】39歳双子女優「飾り付けも素敵」息子の豪華バースデーの様子
三倉は「ご無沙汰しています！お久しぶりの投稿になってしまいました」と書き出し、「皆さまいかがお過ごしでしょうか。私は元気です」と報告。「息子が10歳になりました」と明かし、写真を複数枚投稿している。カラフルに飾り付けられた部屋で「10」のバルーンを手に笑顔を見せる息子の姿が収められている。また、親子で福岡旅行や野球観戦を楽しむ様子も載せている。
さらに「明日茉奈とゲスト出演する『隅田川ヤングロード物語3』東京初日観てきました」と双子の姉で女優の三倉茉奈と舞台「隅田川ヤングロード物語3〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜」を鑑賞したことを記し、2人が並んだ仲良しショットも披露している。
この投稿は「笑顔が可愛すぎる」「あっという間に大きくなりましたね」「時が経つの早い」「後ろの絵は娘さんが描いたのかな？」「部屋の飾り付けも素敵」と反響を呼んでいる。
三倉は2012年12月に一般男性と結婚。2014年10月に第1子となる長女、2016年に第2子となる長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳双子女優「飾り付けも素敵」息子の豪華バースデーの様子
◆三倉佳奈、10歳の誕生日迎えた息子の姿披露
三倉は「ご無沙汰しています！お久しぶりの投稿になってしまいました」と書き出し、「皆さまいかがお過ごしでしょうか。私は元気です」と報告。「息子が10歳になりました」と明かし、写真を複数枚投稿している。カラフルに飾り付けられた部屋で「10」のバルーンを手に笑顔を見せる息子の姿が収められている。また、親子で福岡旅行や野球観戦を楽しむ様子も載せている。
◆三倉佳奈の投稿に「あっという間に大きくなりましたね」と反響
この投稿は「笑顔が可愛すぎる」「あっという間に大きくなりましたね」「時が経つの早い」「後ろの絵は娘さんが描いたのかな？」「部屋の飾り付けも素敵」と反響を呼んでいる。
三倉は2012年12月に一般男性と結婚。2014年10月に第1子となる長女、2016年に第2子となる長男を出産した。（modelpress編集部）
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