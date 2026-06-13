「お手」を教わったお利口な猫ちゃん…。ママさんにお手をする姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は2000回を超え「すごいお利口さんですね」「ママの相手してる感が可愛すぎる」といったコメントが集まっています。

【動画：パパから夜食をもらうときに『お手をする猫』→ママも挑戦してみた結果…まさかの対応】

パパとママへの「お手」

Instagramアカウント「hiro.」に投稿されたのは、お利口な猫ちゃん。「あんみつ」ちゃんは、いつも夜食はパパさんにもらっていたそうです。パパさんは、夜食をあげる際に「お手」を教え、あんみつちゃんは見事にマスターしたのだそう。

ママさんも「お手」をするように手を見せたところ、一応は応じてくれたそうです。ただ、あんみつちゃんは「ママさんはお手しなくてもごはんを出してくれる」と見抜いているようで、どこかやる気のない「お手」だったのだそう。「はいはい、お手ね」と言いたげな、ちょっぴり塩対応な姿もたまらなく愛らしいですね。

次々と増える特技

その後、あんみつちゃんはさらに成長し、「お手」以外に「おかわり」や「ハイタッチ」もできるようになったといいます。飼い主さんの手にスッスッと器用に前足を出して、こちらもすっかりマスターしているそうです。

人間のようなテレビ鑑賞

そんなお利口なあんみつちゃんは、テレビを見るのも大好きなのだそう。人間のように後ろ足を前に投げ出し、おしりで座って画面を見つめるといいます。ただ、途中で振り向くとバランスが崩れて転んでしまうのだそう。賢さと可愛さで多くの人を魅了するあんみつちゃんですが、テレビに夢中になりすぎて転ばないよう、そっと見守りたくなりますね。

投稿には「え～！スゴイし可愛すぎ！お手する猫ちゃん見た事ない」「めっちゃ賢いしフワフワの手がまた可愛くて可愛くて」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「hiro.」では、あんみつちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hiro.」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。