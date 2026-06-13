本拠地・ヤンキース戦に「5番・三塁」で出場

【MLB】Bジェイズ ー ヤンキース（日本時間13日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地・ヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場し、初回の第1打席で9試合ぶりの14号を放った。3階席に飛び込む特大の一発に、ロジャースセンターも騒然とした。

衝撃のアーチが生まれた。初回、1点を先制してなお2死二塁の好機で打席が回ると、左腕ウェザーズがカウント2-2から投じた6球目のスライダーを振り抜いた。打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離423フィート（約128.9メートル）、角度36度の一発が左翼席に飛び込んだ。

打球はロジャースセンターの3階席に着弾。測定飛距離もアーチのインパクトは抜群で、ベンチで見届けたブラディミール・ゲレーロJr.内野手は頭を抱えて信じられないといった表情を浮かべた。岡本の本塁打は2日（同3日）の敵地・ブレーブス戦以来。これでシーズン換算で32発ペースとした。

6月に入り、復調の兆しを見せている。4日（同5日）の敵地・ブレーブス戦から3試合連続マルチ安打をマーク。試合前まで6月は31打数11安打の打率.324、1本塁打、5打点と好成績を残している。

また、試合前時点で13本塁打、38打点はチームトップ。巨人から移籍1年目でブルージェイズ打線を引っ張っている。（Full-Count編集部）