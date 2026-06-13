6月12日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。“セクシービデオの帝王”で『全裸監督』（Netflix）のモデルとなった村西とおるが、最初の主演候補は山田孝之ではなくある大物ミュージシャンだったと明かした。

【映像】全裸監督で主演候補だった超大物ミュージシャン

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、ミスマリンの一ノ瀬のこ、ミスワリンの後藤真桜、ミスウリンの西野夢菜と芸能人を深堀りしていく。

今回のゲストは“セクシービデオの帝王”村西とおる。空前の大ヒットを記録した『全裸監督』で描かれた波乱万丈な半生を振り返り、人生の教訓を学ぶことに。

実は当初『全裸監督』の主演候補は山田孝之ではなかったそう。村西は「本当はね、福山雅治くんがね、私に瓜二つだから」とまさかの裏キャスティングを明かした。

村西は「本人もぜひ出演したいと…」と福山側からの好感触を告白。「ただ、駅弁やるってなると、腰を痛めているから難しいと」と衝撃的なNG理由を打ち明け、三四郎・小宮浩信は「それだけ！？」とびっくり。

ちなみに山田との初対面はコーヒーショップ。村西が約2時間一人で喋り続ける“独演会”をしたものの、山田は何も言わずにずっと村西を観察し、演技のために村西の所作を見て学ぼうとしていた。CMにも多数出演する人気俳優だけに村西は山田のイメージダウンを心配したが、山田は「私はCMタレントじゃありません。俳優です」とキッパリ。狩野や小宮は「カッコいい！」と山田の役者魂に唸った。