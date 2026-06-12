ソファの上に飛び乗ろうと、床から狙いを定めている猫さん。足の短い品種のため、頑張ってジャンプをしてみたものの、残念ながら自力では登ることができなかったのだそう。動画は10.6万回以上も再生され、「乗れたことあるのかしら。いつか…を信じます」「可愛い～」とのコメントが集まっています。

【動画：『ソファを眺めていた子猫』→周囲を見回した直後に……可愛すぎて笑ってしまう『挑戦の様子』】

ソファに飛び乗ろうとしている猫

Instagramアカウント「ごまときな 双子ミヌエット」さまに登場したのは、足の短い品種の猫のきなちゃん。この日きなちゃんは、ソファの上に飛び乗ろうと、床に座り込んでソファを眺めていたのだとか。

きなちゃんは、周囲を見回して、周りに誰もいないことを確認していたとのこと。どうやら、動画を撮影している飼い主さんの存在には気づいていないよう。次の瞬間、勢いをつけてソファに向かってジャンプをしたのだとか。

上手に乗れたと思ったら…

前足をソファの上に乗せることには成功したものの、下半身は上手く乗せることができなかったのだそう。わたわたと両前足をばたつかせて、どうにかよじ登ろうと頑張っていたのだとか。

奮闘むなしく床に落ちてしまったきなちゃんは、何事もなかったかのように床に座り込んでいたとのことです。きなちゃんの跳躍力の限界を見て、飼い主さんは笑ってしまったとのことでした。

仲良しな双子の成長記録

きなちゃんは、双子のごまくんと一緒に飼い主さんのお家に迎え入れられたのだとか。顔立ちはそっくりなものの、足の長さが違う2匹は、並ぶとその違いが一目瞭然なのだそう。

普段から仲良しの2匹は、取っ組み合いをして遊んだり、おやつを食べたりと、一緒に過ごしていることが多いのだそう。飼い主さんは、まるで人間の兄妹のようだと、2匹を見ながら思っているとのことでした。

ソファに飛び乗ろうと頑張るきなちゃんの姿は、Instagramで10.6万回以上も再生され、「乗れたことあるのかしら いつか…を信じます」「可愛い～」「ミヌエットってみんなこんな感じなんですか？」「私が見ていたよーかわいい子」「なんて平和なんだ笑」「今日はこの辺にしとくニャ」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ごまときな 双子ミヌエット」さまには、双子の猫たちの日常の様子がたくさん投稿されています。元気いっぱいにすくすくと成長中の2匹の姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ごまときな 双子ミヌエット」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。