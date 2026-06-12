つばきファクトリー・豫風瑠乃、松岡茉優セレクトのバルーンワンピースで登場 松岡の込めた想い明かす
ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの豫風瑠乃（よふう・るの／18）が12日、都内で行われたファースト写真集「RUNO」（オデッセー出版）発売記念イベントに登壇。今作をプロデュースした松岡茉優が選んだ衣装を身にまとった。
【全身ショット】かわいい！松岡茉優が選んだワンピースを着る豫風瑠乃
今作は、18歳の豫風の「今」を詰め込んだ特別な1冊となっている。ハロプロを愛する俳優・松岡のプロデュースのもと、アートディレクションは吉良進太郎氏、撮影は森山将人氏と迫村愼氏、スタイリングは池田未来氏、ヘアメイクはPaku☆chan氏と、各方面で活躍するクリエイターが集結。“松岡も着たかった平成ファッション”やカルチャーを盛り込まれている。
撮影に使用した衣装は、松岡がセレクトしたという。この日は、写真集の最後の方のページに掲載されている衣装で登場。透け感のある黒のミニバルーンワンピースで、キラリと光る黒のストーンが散りばめられている。
衣装には「（女児ブームなど写真集には）いっぱいあったけど、最後は美しい女性になっているよ」と意味が込められているそう。豫風は「すごくこの衣装を気に入っています」とにっこりした。
【全身ショット】かわいい！松岡茉優が選んだワンピースを着る豫風瑠乃
今作は、18歳の豫風の「今」を詰め込んだ特別な1冊となっている。ハロプロを愛する俳優・松岡のプロデュースのもと、アートディレクションは吉良進太郎氏、撮影は森山将人氏と迫村愼氏、スタイリングは池田未来氏、ヘアメイクはPaku☆chan氏と、各方面で活躍するクリエイターが集結。“松岡も着たかった平成ファッション”やカルチャーを盛り込まれている。
衣装には「（女児ブームなど写真集には）いっぱいあったけど、最後は美しい女性になっているよ」と意味が込められているそう。豫風は「すごくこの衣装を気に入っています」とにっこりした。