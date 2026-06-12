ラインが1m違えば遠心力で外へ

手始めに、BMW M2 CSに乗りピットレーンを出発。コースの広さに安心したのも束の間、速度が上昇するほど狭く感じられてくる。レイアウトは複雑ではないが、ドライバーやクルマへの要求は厳しい。サスペンションを使い切る、起伏やカントが続く。

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高い速度域で滑らかに走るには、正確なライン取りが求められる。目立たないが、コーナーには確かなバンクもある。例えばアラルドやグッドウッド・コーナーでは、旋回位置が1mも違えば、遠心力で外へ飛ばされそうになる。



ダーク・ブルーのBMW M2 CSと、イエローのアリエル・アトム 4RR マックス・エドレストン（Max Edleston）

ラインを掴み損ねたら、アクセルペダルを僅かに緩めて体勢を整え、次の周で改めて狙うのが賢明だろう。もっとも、M2 CSの懐は深い。ミシュラン・カップタイヤが温まり、本来のグリップ力が発揮されると、狙い通りのライン取りがしやすくなる。

運転体験はクルマというよりバイクに近い？

トラクション・コントロールは10段階に調整でき、必要に応じて弱められる。チャーチやブルックランズなど、高速コーナーでの姿勢制御は大きな悩み処。スポーツ・モードからダンパーをソフトに少し戻し、路面の不整を吸収してもらう方が良さそうだ。

車重は1700kgあり、200km/h以上の速度で旋回すれば、上下動は穏やかなものではない。10周ほど攻めて、クラブ・コーナー手前での最高速度は、236.8km/hに届いた。ベストタイムは1分29.5秒。もう少し走り込めば、2秒ほど削れるかも。



BMW M2 CS（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

という期待を抱きつつ、アリエル・アトム 4RRへ。車重はM2 CSの半分以下で、運転体験は、クルマというよりバイクに近いかもしれない。だがシートの調整域は広く、ステアリングホイールやペダルの位置は理想的。身体を収めると、安心感が湧いてくる。

コースインして回転数を引っ張ると、ホンダのK20Cユニットは4気筒らしい咆哮を放つ。ターボチャージャーの悲鳴は、予想より小さい。6速シーケンシャルMTは、空気圧でギアが切り替わり、積極的に運転している限りクラッチペダルは踏む必要がない。

無重力の中を飛ばしているような敏捷性

エンジン・マッピングは、最弱の「1」でも充分強力。瞬間的にパワーが召喚され、最初の数周は無重力の中を飛ばしているよう。エネルギーが漲り、ダイレクトに反応するが、慣性は殆ど感じ取れない。

他方、ノーマルのアトムは繊細さや軽快感を伴うのに対し、4RRはステアリングが重く別物。それでいて、ボディはスムーズに流れる。M2 CSで手を焼いた高速コーナーのうねりも、まったく気にさせない。



アリエル・アトム 4RR（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

しばしの休憩を挟み、マッピングを最強の「3」にして532psを開放する。圧巻なほどに速く、パワーデリバリーは線形的。低域からトルクが太く、8000rpmまで回す必要はない。アクセルペダルの角度を数mm変えるだけで、勢いが変化する。

240km/h超でも、加速は続く。ステアリングは重いまま、シャシーに不安定さが滲み出すことはない。アクセルペダルを踏み続け、シフトライトを視界に入れシフトアップ。スピードメーターをチラ見する。ブレーキングポイントは、寸分も逃せない。

従来の空気の壁を打ち破った究極マシン

アトム 4RRで残せたベストタイムは、1分23秒3。最高速度は260.7km/hだった。しかし、このクルマには引き出せていないポテンシャルが残っている。筆者のスキルが、追いついていないだけ。これほど圧倒される感覚に襲われるクルマは、決して多くない。

通常のアトムより確実に高速だが、4RRの操縦性は、アトムらしいことにも驚かされる。より高い速度域で走れ、安定している。歴代最高の仕上がりにある。



アリエル・アトム 4RR（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

アクセルペダルを僅かに緩め、重心移動を感じながらタイトコーナーへ飛び込めば、緩やかなテールスライドを手懐けられる。高速コーナーでは、僅かなアンダーステアでグリップの限界を感知できる。正しくない運転にあることを、伝えてくれる。

アトム 4は、従来の空気の壁を打ち破った。空力特性は、これまでの比ではないらしい。もし、肉体的な達成感も得られる究極のサーキットマシンをお考えなら、このアリエルは真剣に候補へ加えるべきだろう。お値段は少々張るけれど。

アトム 4RRとM2 CS 2台のスペック アリエル・アトム 4RR（英国仕様）

英国価格：24万9600ポンド（約5242万円）

全長：3520mm

全幅：1880mm

全高：1122mm

最高速度：281km/h

0-100km/h加速：2.4秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：657kg

パワートレイン：直列4気筒1996cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：532ps/8200rpm

最大トルク：56.0kg-m/5200rpm

ギアボックス：6速シーケンシャル・マニュアル／後輪駆動

BMW M2 CS（英国仕様）

英国価格：9万2475ポンド（約1942万円）

全長：4587mm

全幅：1887mm

全高：1395mm

最高速度：302km/h

0-100km/h加速：3.8秒

燃費：10.0km/L

CO2排出量：226g/km

車両重量：1700kg

パワートレイン：直列6気筒2993cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：530ps/6250rpm

最大トルク：66.1kg-m/2750-5730rpm

ギアボックス：8速オートマティック／後輪駆動



イエローのアリエル・アトム 4RRと、ダーク・ブルーのBMW M2 CS マックス・エドレストン（Max Edleston）