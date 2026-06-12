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【悲報】すくすく育っていたライギョの稚魚にまさかの異変…小さな体に忍び寄る「白点病」の恐怖

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、『ライギョの稚魚のエサやりルーティン。【病気発症】』と題した動画を公開しました。動画では、飼育36日目を迎えたライギョの稚魚たちの成長記録と、日々の丁寧なエサやりの様子、そして突然の「白点病」発症への対処が収められています。



動画の冒頭、飼育開始から1ヶ月以上が経過し、体色が明るく変化した稚魚たちの姿を紹介。朝ごはんとしてメダカ用のミックスフードや乾燥赤虫を与え、さらにブラインシュリンプの準備に取り掛かります。卵の殻を取り除くため、強力な磁石を使って根気よく殻を吸い寄せ、塩分を薄めてから水槽へ投入。稚魚たちはピンク色の網に群がり、元気いっぱいにエサを食べる姿を見せました。



しかし、動画の中盤で異変が発覚します。数匹の稚魚の体に「白い斑点」がついているのを発見。寄生虫による「白点病」を発症してしまっていたのです。「誰かが発症しちゃうと、こんな数いたらもうみんなにどんどん移ってしまう」と、感染拡大の危機に直面。まだ稚魚が小さく、薬を使うのは負担が大きいため、ヒーターを設置して水温を28度まで引き上げるという対処法をとりました。「低水温に強くて高水温に弱い」という白点病の特性を利用した作戦です。



その後も昼、夕方、夜とこまめにエサを与え、稚魚たちの「お腹パンパン」な状態を維持しながら経過を観察していきます。小さな命を育てるための並々ならぬ努力と、突然の病気にも冷静に対処する姿は、生き物飼育の難しさと尊さを改めて教えてくれる内容となっています。