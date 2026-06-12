クロックスが任天堂とコラボレーションした「スーパーマリオコレクション」を、7月16日（木）よりクロックス公式オンラインストアや直営店などで発売する。

クロックス「スーパーマリオコレクション」7月16日（木）発売 (C)Nintendo

今回のコラボでは、「スーパーマリオ」の世界観をモチーフに、「キノコ王国」をイメージしたデザインとなっており、初めて大人向けサイズの商品がラインアップする。

「スーパーマリオ コア クラシック クロッグ」（大人用 9900円）は、コインやスーパースター、緑こうらなどシリーズを象徴するモチーフをデザイン。スーパーキノコやハテナブロックをあしらったチャームが付き、大人（22cm〜31cm ）・キッズ（18cm〜21cm ）・トドラーサイズ（14cm〜17.5cm ）が取り揃えられる。

「スーパーマリオ コア クラシック クロッグ」（9900円、キッズ7700円、トドラー7150円）(C)Nintendo

「マリオ クラシック クロッグ」（9900円）は、マリオの赤い帽子やオーバーオールの黄色いボタンを再現したデザインに、限定ジビッツチャームを組み合わせ、キャラクターの世界観を表現した。「プリンセスピーチ クラシック プラットフォーム クロッグ」（1万1000円）は、ピンクを基調とした厚底モデルで、ラメ入りソールやフェイクジュエル付きストラップなど、華やかなデザインとなっている。

「マリオ クラシック クロッグ」（9900円）、「プリンセスピーチ クラシック プラットフォーム クロッグ」（1万1000円） (C)Nintendo

「ヨッシー クラシック クロッグ」（9900円）は、グリーンをベースにオレンジ色の背びれやヨッシーのたまご、リンゴなどをモチーフにした限定ジビッツチャームが付属する。

「ヨッシー クラシック クロッグ」（9900円）、「クッパ クラシック クロッグ」（9900円） (C)Nintendo

クッパをイメージした「クッパ クラシック クロッグ」（9900円）は、アッパーやストラップにスパイクを配置している。

キノコ王国の仲間たちをモチーフにしたジビッツチャームも同時発売される。「スーパーマリオコア 5パック」「スーパーマリオ クッパ軍団 5パック」のほか、ヨッシーやスーパースター、ハテナブロックをデザインした単品チャームもラインアップする。

「ジビッツチャーム スーパーマリオ コア、クッパ軍団」（各2420円）(C)Nintendo

「ジビッツチャーム ヨッシー」（全5種 660円）、「ジビッツチャーム スーパースター、ハテナブロック」（各770円）(C)Nintendo

クロックス「スーパーマリオコレクション」は、7月16日（木）よりクロックス公式オンラインストアや直営店、ABC-MART対象店舗などで発売される。



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