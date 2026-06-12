中村玉緒さん、肺炎のため死去 86歳 続く著名人の訃報「ガッツ石松さんに中村玉緒さんまでも...」
俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなったことが分かった。86歳。12日、所属事務所の長良プロダクションが発表した。
中村玉緒さん
発表文は、以下の通り。
「弊社所属の俳優 中村玉緒(本名：奥村玉緒)が、2026年6月9日(火)、肺炎のため享年 86歳にて永眠いたしました。生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。」
○「ガッツ石松さんに続き、中村玉緒さんも...」
SNSでは、
「さんまさんとの掛け合いが本当に好きでした」
「マロニーちゃんのCM好きでよく聞いてました」
「ガッツ石松さんに中村玉緒さんまでも。テレビで観てた人が立て続けに」
と別れを惜しむコメントが寄せられている。
【編集部MEMO】
中村さんは、1939年7月京都府生まれ。1953年に映画『景子と雪江』でデビュー。俳優として多数の映画に出演。バラエティ番組『さんまのスーパーからくりTV』にも出演するなどバラエティでも活躍した。
中村玉緒さん
発表文は、以下の通り。
「弊社所属の俳優 中村玉緒(本名：奥村玉緒)が、2026年6月9日(火)、肺炎のため享年 86歳にて永眠いたしました。生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。」
SNSでは、
「さんまさんとの掛け合いが本当に好きでした」
「マロニーちゃんのCM好きでよく聞いてました」
「ガッツ石松さんに中村玉緒さんまでも。テレビで観てた人が立て続けに」
と別れを惜しむコメントが寄せられている。
【編集部MEMO】
中村さんは、1939年7月京都府生まれ。1953年に映画『景子と雪江』でデビュー。俳優として多数の映画に出演。バラエティ番組『さんまのスーパーからくりTV』にも出演するなどバラエティでも活躍した。