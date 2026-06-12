【デュオ・レベリング】 6月11日連載開始

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LINEマンガで6月11日、英語学習アプリ「Duolingo」のキャラクターが主人公のファンタジーSFマンガ「デュオ・レベリング」の連載を開始した。現在は「プロローグ」と第1話から第3話が公開されている。

デュオが開いてしまった危険なクエストポータルを閉じるために、おなじみのザリとリリーが活躍する。見慣れたUIがマンガのなかに登場したり、普段やっているレッスンがそのままバトルになっていたりと「Duolingo」で勉強したことがある人にはクスリと笑える要素が多数盛り込まれている。

□「デュオ・レベリング」を読む

【あらすじ】

Duoの禁じられた魔法実験の失敗により、世界は「クエストポータル」で埋め尽くされた修羅場と化す。 危険極まりない魔法ポータルを塞ぐことができる、人類唯一の希望は、首席特待生の「リリー」と「ザリ」。 実戦とゲームを行き来する終わりなきクエストの連鎖、正体不明の宿敵、そして想像を超える協力者たち。 果たして2人は、人類の運命を救う「真の学びの意味」を証明できるのか？