【Crosshair A16 HX E8W】 6月12日～ 順次発売 価格：オープン

エムエスアイコンピュータージャパンは、MD Ryzen 7 プロセッサーを搭載し、eスポーツタイトルを中心とした高フレームレート環境に対応するゲーミングノートPC「Crosshair A16 HX E8W」の日本国内向けを6月12日より順次発売する。価格はオープン。

本製品は、CPUに12コア24スレッドの「AMD Ryzen 7 8840HX」、GPUに「NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（最大115W）」を搭載。高負荷なゲームタイトルでも安定したフレームレートを維持しやすく、配信や録画といったマルチタスク処理にも対応する。

16インチWQXGA（2,560×1,600）解像度のノングレアディスプレイに加え、240Hzリフレッシュレートに対応。競技性の高いゲームにおいて、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現し、視認性と操作性の向上に寄与する。

32GBメモリと1TB SSDを標準搭載。本体質量約2.3kgの筐体に、USB Type-Cポート×2（映像出力・USB PD対応）、USB Type-A×3、HDMIなどのインターフェースを搭載しており、自宅でのゲーミング環境から外出先での利用まで、さまざまなシーンで活用できる。

【Crosshair A16 HX E8W】

また、薄型・軽量・ハイエンドゲーミングノートPC「Stealth 16 AI+ B3W」のバリエーションモデルも同時発売する。

【Stealth 16 AI+ B3W】