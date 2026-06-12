トヨタ「本格オフローダー」に注目！

2026年4月3日、トヨタ「ランドクルーザー250」の一部改良が発表・発売されました。

250は「ランドクルーザー」シリーズではライトデューティモデルに位置し、使い勝手の良さで人気です。

【画像】超カッコいい！ これが最新「ランクル250」です！（30枚以上）

今回の一部改良でどのような点が変わったのでしょうか。

ランドクルーザー250はトヨタが2024年4月に発売したSUVです。それまで販売していた「ランドクルーザープラド」の後継機として、「原点回帰」をテーマに開発されたモデル。プラドと同様に、アウトドアはもちろん、日常使いもできるモデルです。

プラットフォームは「ランドクルーザー300」と同じGA-Fプラットフォームを採用。そのため、全長4925mm×全幅1940mm-1980mm×全高1870mmと、先代のプラドよりも大きく迫力のあるボディサイズです。

エクステリアはシンプルな直線基調の角ばったスタイルで、洗練されつつも、これぞオフローダーといえる力強いデザインを採用。一部グレードには、歴代のランドクルーザーを彷彿とさせるレトロな「丸目ヘッドライト」をオプションで用意するなど、懐かしい雰囲気のエクステリアに仕上げることも可能です。

室内もエクステリア同様に水平基調のデザインとなっており、すっきりとした運転席周りは視界が広く、操作性の高さも特徴。また、広く快適な車内空間も魅力となっています。

パワートレインは最高出力163馬力の2.7リッター直列4気筒DOHC EFIの2TR-FE型を搭載。日本では現在ガソリンモデルのみ（2026年12月にディーゼルエンジンモデルが登場予定）ですが、海外ではガソリンターボやハイブリッドモデルも展開しています。

今回の一部改良では、安全機能や盗難防止機能の標準装備化や、オプション設定の見直しが行われました。

具体的には、渋滞時の高速道路や自動車専用道路走行時に、認知、判断、操舵を支援して運転サポート行うトヨタティムメイト（アドバンストドライブ＜渋滞時支援＞）を標準設定化。

また、ドライバーモニター、緊急時操舵支援、交差点に進入する際に、左右から接近する車両を検知して警告するフロントクロストラフィックアラートなども標準設定化し、先進予防安全パッケージのトヨタセーフティセンスの強化が行われました。

その他、盗難防止機能の向上、運転席8ウェイパワーシート＆助手席4ウェイパワーシート、運転席シートポジションメモリーを標準設定して快適性も向上しています。エクステリアでは、新たなボディカラーとして「ニュートラルブラック／サンド」が追加されました。

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一部改良を受けたランドクルーザー250の価格（消費税込）は577万9400円です。

2026年4月に受注が再開となりましたが、依然として納車までに数か月待ちは覚悟しないといけないようです。