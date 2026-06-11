汐れいら、TVアニメ「うちの弟どもがすみません」ED主題歌は7月11日配信決定！

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汐れいらの新曲「Clover」(ヨミ：クローバー)の配信リリース日が、7月11日(土)に決定した。新曲「Clover」は、TVアニメ『うちの弟どもがすみません』ED主題歌として書き下ろした楽曲。

「うちの弟どもがすみません」は、コミックス累計300 万部突破のオザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』が原作のTVアニメ。母の再婚がきっかけでいきなり4人の弟ができる新米長女の糸と、個性豊かな4人の弟たちとのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ作品。

そんな作品に対して楽曲を書き下ろすにあたって、“自身と重なる部分があった。”と語る汐れいらの新曲「Clover」は、先日公開されたアニメ第2弾PV内にていち早く聴くことができる。

あわせて「Clover」の配信ジャケットも解禁となった。柔らかな光が差し込むクローバーが特徴的な暖かなフォトジャケットに仕上がっている。

また、汐れいらは来年2月に自身最大級のワンマンライブをZepp Shinjukuにて開催予定！今後の汐れいらの活躍に目が離せない。

＜汐れいら コメント＞

タイアップのお話を頂いて、わたし自身家族に色々な思い入れがあるのですごく重なる部分がありました。だからこそ、楽曲には原作に寄り添いながらも自分と繋がる言葉を紡げたと思います。何においても繋がりは当たり前に似ているようでいて、奇跡で、一番近くにあるような幸せだと思います。どんなに目線が違っていても、お互いの同じ幸せを見つけたい、それが見つかるのもまた奇跡だと思う、四つ葉のクローバーみたいな作品だと思います。ぜひ、幸せをここに探しにきてください。

●配信情報

汐れいら

「Clover」

7月11日配信開始



●作品情報

TVアニメ『うちの弟どもがすみません』



2026年7月3日(金)24:00より、TOKYO MXほかにて

連続２クール・全24話で順次放送開始！

TOKYO MX：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

群馬テレビ：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

とちぎテレビ： 7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

BS11：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

ABCテレビ：7月8日（水）より 毎週水曜26:45〜＜水もん＞

＜INTRODUCTION＞

はじまりは、ひとつ屋根の下──

高校1年生も終わる春休み、母の再婚によって引っ越すことになった女子高生の糸は、新しい父と3人での生活に胸を膨らませていた。

しかし新居で待っていたのは、父と──4人の弟だった！

無愛想だけど家族想いの長男・源。

冷静沈着で爽やかな次男・洛。

引きこもりでなかなか姿を見せない三男・柊。

いつも元気で甘え上手な末っ子・類。

新米長女と個性豊かな弟4人とのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ開幕!!

【CAST】

成田糸（CV:大空直美）

成田源（CV:増田俊樹）

成田洛（CV:八代拓）

成田柊（CV:小野賢章）

成田類（CV:寺澤百花）

成田勲（CV:小野大輔）

成田さほ（CV:遠藤綾）

【STAFF】

原作：オザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）

監督：難波日登志

シリーズ構成：清水 恵

キャラクターデザイン：平岩 栞・福島陽子

美術デザイン：大久保知江

プロップデザイン：赤石沢貴士

⾊彩設計：山崎朋子

撮影監督：石川直樹

編集：定松 剛

音楽：吟(BUSTED ROSE)

⾳響監督：本山 哲

音響制作：INSPIONエッジ

制作：Lay-duce

●ライブ情報

USHIO REIRA One Man Live I’m Mine

2027年2月10日

Zepp Shinjuku (TOKYO)

チケットはコチラ

https://l-tike.com/ushioreira/

＜汐れいら プロフィール＞

2002年2月9日生まれ。東京都江戸川区出身シンガーソングライター。

あがり症を克服するため高校の軽音部に所属するも、コピーするより、自分で作った方が楽しいと気づき、16歳の頃から作詞 / 作曲を始める。

芸術大学の文芸学科への進学経験から、自身の言葉選びは音楽に乗せる方が余白を活かせることができ自分に合っていると感じ、音楽、１本で生きていくことを決意。

澄んでいて、強く響く声。

何度も聞きたくなる、中毒性のあるメロディー。

生々しくも、ドラマチックな歌詞によって紡がれるストーリーは人それぞれの感動を生み、衝動を残していく。

©オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会

関連リンク

汐れいらオフィシャルサイト

https://ushioreira.com/

TVアニメ『うちの弟どもがすみません』公式サイト

https://uchioto-anime.com