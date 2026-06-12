【EVNIA：高リフレッシュレートゲーミングモニター新製品】 6月11日 発売

フィリップスは6月11日、ゲーミングブランド「EVNIA」より高リフレッシュレートゲーミングモニター3機種を発売した。

フラッグシップモデル「27M2N6501L/11」はQD-OLEDパネルを採用し、競技向けの高速性能とプロ仕様の色彩表現を両立したゲーミングモニター。WQHD解像度で240Hzの高リフレッシュレートに対応しており、FPSからRPGまで滑らかなプレイ環境を実現するほか、HDMI 2.1に対応し、PS5やNintendo Switchなどの各ゲーム機もスムーズに接続できる。

このほかにもWQHD／260Hzで高速IPSパネルを採用した「27M2N3501PA/11」、フルHD／260Hzで高速IPSパネルを採用した「24M2N3201P/11」がラインナップされている。

27M2N6501L/11

27M2N3501PA/11

24M2N3201P/11

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