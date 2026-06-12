B-R サーティワン アイスクリームは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーン追加施策として、オリジナルクリアファイルのプレゼントを6月15日から6月21日まで数量限定で実施する。

6月1日から実施中のサーティワンと「ドラゴンクエスト」のコラボ。今回、コラボキャンペーンの追加施策として、オリジナルクリアファイルのプレゼント実施が決定した。

期間中、「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」、「バラエティボックス（4・６・８・12コ）」、「31 パティスリー」を購入ごとに、オリジナルの“書けるクリアファイル”がプレゼントされる。

クリアファイルは「冒険の書」デザインで、鉛筆で何度も書けるメモ機能付きとなっている。

□コラボキャンペーン特設サイト

【対象商品】

バラエティボックス（4・６・８・12コ）

スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ

31 パティスリー

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX