兵庫初進出「コンラッド神戸」2030年開業へ 新複合ビルの高層部に全136室
【女子旅プレス＝2026/06/12】兵庫県初進出となるヒルトンのラグジュアリーブランド「コンラッド」が誕生。「コンラッド神戸」として、2030年の開業を予定している。
【写真】「コンラッド神戸」内部イメージ
大胆なデザイン、印象に残る体験、目的意識と情熱を持ったサービスを特徴に、現在世界5大陸に50軒を展開しているコンラッド。同ブランドにとって国内5軒目となる「コンラッド神戸」は、神戸市役所本庁舎2号館における建て替え・再整備により敷地内に新たに建設される高層複合ビルの地上4階および20階〜28階に入居。地下鉄三宮・花時計前駅と地下で繋がり、再整備が進むウォーターフロントエリアへの中間地点に位置し、旧居留地や日本三大中華街のひとつである南京町などの主要観光スポットへもアクセスしやすい立地だ。
館内にはスイートを含む136室の客室のほか、オールデイダイニングやスペシャリティレストラン、ロビーラウンジ、カクテルバー、フィットネスセンター、スパ、プールなどを完備。宴会や会議需要にも対応する約500平米のボールルームや多目的で使用するミーティングスペースなども設置予定だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5番1号
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【写真】「コンラッド神戸」内部イメージ
◆「コンラッド」が兵庫初進出
大胆なデザイン、印象に残る体験、目的意識と情熱を持ったサービスを特徴に、現在世界5大陸に50軒を展開しているコンラッド。同ブランドにとって国内5軒目となる「コンラッド神戸」は、神戸市役所本庁舎2号館における建て替え・再整備により敷地内に新たに建設される高層複合ビルの地上4階および20階〜28階に入居。地下鉄三宮・花時計前駅と地下で繋がり、再整備が進むウォーターフロントエリアへの中間地点に位置し、旧居留地や日本三大中華街のひとつである南京町などの主要観光スポットへもアクセスしやすい立地だ。
◆レジャーにもビジネスにも対応する多機能性
館内にはスイートを含む136室の客室のほか、オールデイダイニングやスペシャリティレストラン、ロビーラウンジ、カクテルバー、フィットネスセンター、スパ、プールなどを完備。宴会や会議需要にも対応する約500平米のボールルームや多目的で使用するミーティングスペースなども設置予定だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■コンラッド神戸
住所：兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5番1号
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