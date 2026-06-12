「W杯開幕どころではなかった」遠藤離脱で騒然となった現地メディアセンター
ワールドカップの開幕どころではなかった。
2026年６月11日（日本時間12日）、「遠藤航の戦線離脱」を受け、現場は騒然となった。
メディア公開された冒頭15分の練習で、「なぜ遠藤がいない？」という空気が広がる。続いて山本昌邦技術委員長が会見を開き、「遠藤の離脱決定」と「町野修斗の追加招集」を発表。その後は新キャプテンに指名された板倉滉の囲み取材、遠藤自身によるXでの代表引退発表、さらに他の選手たちの取材対応と、慌ただしい時間が続いた。
その間も、少しでも早く原稿を書き上げてはサイトに反映し、次の記事に取りかかる。その繰り返しだった。気が付けば、この日の10時半から16時ごろまで、ほぼ休む間もなくキーボードを叩き続けていた。
ベースキャンプ地のメディアセンターに設置された大型テレビには、いつの間にか開幕戦（メキシコ対南アフリカ戦）の映像が流れていた。
だが、正直なところ、「えっ、マジ、もう始まっていたんだっけ？」という感覚だった。
当然ながら開会式も見ていない。それどころではなかった。ひとつの記事を書き終えれば、すぐ次の記事へ。数時間の間に、「遠藤離脱」という文字を何度打ち込んだだろうか。
遠藤離脱のようなアクシデントもまた、ワールドカップの一部なのだろう。ただ、日本代表に関して言えば、これ以上の負傷者が出ないことを願うばかりだ。
少なくとも、この日の自分にとってのワールドカップ開幕は、メキシコ対南アフリカ戦のキックオフではない。「遠藤航の離脱」という報せだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派員）
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2026年６月11日（日本時間12日）、「遠藤航の戦線離脱」を受け、現場は騒然となった。
メディア公開された冒頭15分の練習で、「なぜ遠藤がいない？」という空気が広がる。続いて山本昌邦技術委員長が会見を開き、「遠藤の離脱決定」と「町野修斗の追加招集」を発表。その後は新キャプテンに指名された板倉滉の囲み取材、遠藤自身によるXでの代表引退発表、さらに他の選手たちの取材対応と、慌ただしい時間が続いた。
ベースキャンプ地のメディアセンターに設置された大型テレビには、いつの間にか開幕戦（メキシコ対南アフリカ戦）の映像が流れていた。
だが、正直なところ、「えっ、マジ、もう始まっていたんだっけ？」という感覚だった。
当然ながら開会式も見ていない。それどころではなかった。ひとつの記事を書き終えれば、すぐ次の記事へ。数時間の間に、「遠藤離脱」という文字を何度打ち込んだだろうか。
遠藤離脱のようなアクシデントもまた、ワールドカップの一部なのだろう。ただ、日本代表に関して言えば、これ以上の負傷者が出ないことを願うばかりだ。
少なくとも、この日の自分にとってのワールドカップ開幕は、メキシコ対南アフリカ戦のキックオフではない。「遠藤航の離脱」という報せだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派員）
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