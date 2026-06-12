ドタバタ続く日本代表…ボランチ遠藤航離脱→驚きの追加招集を受けた26歳FW、まさかのトラブル連発でキャンプ地入りできず…
６月14日に開催される北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦を前に、日本代表のドタバタ劇が続いている。
現地11日、主将の遠藤航が怪我のために離脱し、ボルシアMFの26歳FW町野修斗が追加招集されることが発表された。
元々４人しかいないボランチの代わりがストライカーだったため、疑問の声も上がるなか、急遽メンバー入りを果たした町野にもトラブルが発生した。
日本サッカー協会によれば、当初は11日の夕方〜夜にナッシュビルに入る予定だったが、搭乗予定であったフライトが欠航、その後の振り替えフライトも欠航となり、12日の練習に間に合うフライトが無いため、試合開催地のダラスに直接向かうことになったという。
ダラスには、11日の夜に到着するが、同流は13日の前日練習からというまさかの事態に陥ってしまった。
コンディションも含め、オランダ戦にピッチに立つのは厳しいだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
現地11日、主将の遠藤航が怪我のために離脱し、ボルシアMFの26歳FW町野修斗が追加招集されることが発表された。
元々４人しかいないボランチの代わりがストライカーだったため、疑問の声も上がるなか、急遽メンバー入りを果たした町野にもトラブルが発生した。
日本サッカー協会によれば、当初は11日の夕方〜夜にナッシュビルに入る予定だったが、搭乗予定であったフライトが欠航、その後の振り替えフライトも欠航となり、12日の練習に間に合うフライトが無いため、試合開催地のダラスに直接向かうことになったという。
ダラスには、11日の夜に到着するが、同流は13日の前日練習からというまさかの事態に陥ってしまった。
コンディションも含め、オランダ戦にピッチに立つのは厳しいだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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