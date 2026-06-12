【大人の教養】十字軍の怖すぎる正体…巡礼を「戦争」に変えた神学者とは？

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

本連載では、海峡・山脈・河川などの地形を手がかりに、世界史を読み直していく。著者は代々木ゼミナールの世界史講師で、「地図の鬼」と呼ばれる伊藤敏氏。オリジナル地図を通じて、ホルムズ海峡やシルクロードなどの歴史的背景を立体的に理解でき、歴史と地理を同時に味わうことができる。本稿は、伊藤氏の近刊『地図で学ぶ「深読み」世界史』を一部抜粋したものだ。

【大人の教養】十字軍の怖すぎる正体とは？

十字軍は一般に、中世ヨーロッパのカトリック諸国が聖地エルサレムを奪回しようとした運動と説明されます。しかし中世における十字軍は、聖地遠征に限らず、より広く「異教徒との戦い」を意味するものでした。

巡礼を戦争に変えた神学者とは？

この考え方を神学的に支えたのが、12世紀最大の神学者クレールヴォーのベルナルドゥスです。彼は十字軍への勧誘や、異教徒への暴力行使を神学的に理論化を試みます。その過程で、「入るように強制せよ」という聖書に由来する言葉を裏付けとし、教会の敵に対して致命的な武力を行使することを正当化したのです。こうして十字軍は、ローマ・カトリック圏としてのヨーロッパ文化圏を外へ向かわせる大きな転換点となります。

また、十字軍はもともとラテン語で「巡礼」を意味するperegrinatioと呼ばれており、第1回十字軍も11世紀に高まった巡礼熱の延長線上にありました。当時、人気の巡礼地はローマ、サンティアゴ・デ・コンポステラ、エルサレムの三大聖地でした。なかでもサンティアゴ・デ・コンポステラは、9世紀に使徒ヤコブの墓が奇跡的に発見されたとされ、注目を集めます。さらにヴァイキング、マジャル人、イスラーム勢力の侵攻によって、遠方のエルサレムや襲撃を受けるローマへの巡礼が難しくなったため、比較的安全な巡礼地としてその重要性が高まったのです。

イベリア半島ではすでに7世紀の時点で聖ヤコブ（サンティアゴ）崇拝が始まっていたとされますが、この「聖ヤコブの墓の発見」は、この地においてなお重要な出来事として記憶されます。イベリア半島では、8世紀より南部のイスラーム勢力に対してレコンキスタ（半島再征服運動）が始まっており、聖ヤコブ＝サンティアゴはイベリア半島のキリスト教徒によってレコンキスタの守護聖人として崇敬されるようになったのです。こうしてレコンキスタの活発化にともないサンティアゴ信仰が加熱すると、サンティアゴ・デ・コンポステラへの巡礼路が急速に整備されることになります。

巡礼路の整備と人の往来の活発化

サンティアゴ・デ・コンポステラへの巡礼路Camino de Santiagoは早くも9世紀には存在していたとされ、11世紀にはピレネー山脈を越えてイベリア半島外の各地とも巡礼路が接続されるようになります。

また、教皇カリストゥス2世（位1119〜24）はサンティアゴ信仰にとりわけ関心を高く持ち、イスラーム勢力支配下にあったメリダ（スペイン南西）の司教区をサンティアゴ・デ・コンポステラに移管し、また没後に出版された『聖ヤコブの書』Liber Sancti Jacobiはサンティアゴ・デ・コンポステラへの巡礼の案内書であり、この本は彼の所有物であったという（ある種の権威付けの）逸話から『カリストゥス写本』Codex Calixtinusと呼ばれます。

サンティアゴ・デ・コンポステラへの巡礼路は、かつてローマ帝国が地中海全土に敷いた道路網を中心に整備され、またクリュニー修道院を中心に街道に宿場が設けられるようになります。下図を見てください。

こうした巡礼路の整備にともない、おもに南フランスとイベリア北部を結ぶ人々の往来が活発となり、またサンティアゴ・デ・コンポステラへの巡礼者には職人（手工業者）も多く（聖ヤコブは獣医師・皮革業者・薬剤師・木工職人などの守護聖人）、これにより巡礼路の人気は急騰し、12世紀には年間50万人もの巡礼者がサンティアゴ・デ・コンポステラを訪れたと言います。

（本原稿は『地図で学ぶ「深読み」世界史』を一部抜粋したものです）