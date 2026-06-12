【ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ】 12月3日 発売予定（Steam版のみ12月4日発売予定） 価格： 8,470円（パッケージ版） 7,700円（ダウンロード版）

スクウェア・エニックスは、12月3日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Microsoft Store on Windows用RPG「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」のゲーム情報を公開した。

本作は、「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」で登場したビアンカとフローラを主人公としたRPG。魔物と心を通わせるモンスターマスターとなったふたりの少女が、仲間にしたモンスターとともにふしぎな異世界を大冒険する。

今回は、ふたりの主人公や冒険を支える仲間たち、冒険の舞台、モンスターたちとの冒険のほか、同日発売の4つのダウンロードコンテンツなどについて紹介する。

パッケージイラスト：山本隼人氏（スクウェア・エニックス）

冒険に旅立つふたりの主人公

本作の主人公はビアンカとフローラ。父の病を治すという同じ目的を持つふたりは、ともに手を取り合いながら旅を進めていくことになる。ときにはぶつかり、ときには励まし合いながら、ふたりでチカラを合わせて数々の困難を乗り越えていく。

プレーヤーはビアンカとフローラのどちらを操作するか選択できる

明るく元気なしっかりもの「ビアンカ」

CV：井上 麻里奈さん

アルカパという町からやってきた、明るくて気さくな少女。面倒見がよく、持ち前の行動力でみんなを引っ張っていく。

心優しく可憐なお嬢様「フローラ」

CV：花澤 香菜さん

サラボナという町からやってきた、慎ましく可憐な少女。相手に寄り添い、そっと手を差し伸べる優しい心を持っている。

ふたりの冒険を支える仲間たち

ビアンカとフローラの冒険をサポートしてくれる頼もしい仲間たちを紹介する。

自由気ままで強気なフローラの姉「デボラ」

CV：朴 璐美さん

自分の気持ちに正直でマイペースなフローラの姉。ときおり妹のフローラを気遣う一面を見せることも。

主人公たちを導く不思議な精霊「わたぼう」

CV：青山 吉能さん

ビアンカ、フローラにモンスターマスターとしての極意を教える不思議な精霊。冒険に困った時は助けてくれる頼りになる相棒だ。

独特な口調のゆるふわギャル精霊「アゲぴぴ」

CV：直田 姫奈さん

デボラと一緒に行動し、ゆるふわなテンションと口調でみんなを盛り上げてくれる。

物語

【物語】

父の病を治すため霊草ソウルリーフを探していたビアンカとフローラは、ある晩、枕元に現れた不思議な精霊わたぼうに導かれ、別の世界にあるカレキの国へとたどり着く。ところが、カレキの国は闇のチカラによってむしばまれ、その影響で霊草ソウルリーフは姿を消してしまっていた。わたぼうのチカラでモンスターと心が通じ合うモンスターマスターとなったふたりは、霊草ソウルリーフを復活させるため、さまざまな地を旅することになる！

冒険の舞台

本作では、カレキの国を拠点としてさまざまな地を冒険する。各地に広がるフィールドには常夏の浜辺や巨大な野菜や果物が実るふしぎな草原などが存在し、多種多様なモンスターが生息する。フィールドには気になる仕掛けやダンジョンも存在し、すみずみまで探索できる。

フィールドは湾曲した地平線になっており、一歩足を踏み出すたびに新たな景色が広がる

フィールドを歩いていると時間経過で昼夜が切り替わる。時間帯によって出会うモンスターの種族や行動が変化するので、くまなく探索してみよう

巨大な野菜や果物がたくさん生い茂る摩訶不思議な草原。ジャンプをしてにんじんの上に飛び乗ると、そこにもモンスターが

仲間にして育てた自慢の推しモンスターと冒険

「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズでは、主人公がモンスターと心を通わせるモンスターマスターとなり広大な世界を冒険。各地で出会うさまざまなモンスターを仲間にして、バトルや配合を繰り返しながら自由に育てていく。本作では「ドラゴンクエスト」シリーズおなじみのモンスターだけでなく新たなモンスターも加わり、500種族以上の仲間たちと出会えるため、お気に入りのモンスターたちでパーティを編成できる。

戦闘中にスカウトしたり、モンスターが自ら仲間入りを希望したりするなど、さまざまな方法で仲間にすることができる

バトルを担うのは、主人公が仲間にしたモンスターたち。モンスターたちに「さくせん」を指示して敵を撃破しよう

モンスターはバトルを重ねてレベルアップしたり、呪文や特技を覚えてどんどん強くなっていく。お気に入りのモンスターを育ててみよう

モンスター同士を配合することで新たなモンスターを生み出せる。配合を繰り返して自分だけのパーティを作れる

今まで登場したことのない新たなモンスターの姿も！

【モンスターたち】

「ワンワンダック」はふわふわとした毛並みの魔物。クワクワと鳴く姿は愛らしいが岩をも砕くクチバシには要注意

「スライムナイト」

「おおきづち」

「ベビーパンサー」

「モーモン」

「ももんじゃ」

ゲーム本編発売と同日に発売される4つの追加ダウンロードコンテンツ

「ドラゴンクエストモンスターズ４」の発売と同時に、追加ダウンロードコンテンツ「真・追憶のモグダンジョン」、「モンスター探検隊」、「メタル変化リング」、「スカウトパークVIPカード」が発売される。また、4つの追加ダウンロードコンテンツがセットになった「追加DLC4点セット」も登場。いずれもビアンカとフローラの冒険に役立つ内容となっている。価格は4,840円。

真・追憶のモグダンジョン

価格：1,320円

過去に一度でも仲間にしたことがあるモンスターだけが出現する特殊なダンジョン。出現するモンスターは、「ランク」や「系統」で絞り込みができるので、目当てのモンスターと出会える可能性が高くなる。

モンスター探検隊

価格：1,320円

モンスターのパーティを編成し、ダッシュやジャンプを指示しながら探検を進めていくミニゲーム。探検隊の行き先や、進んだ距離に応じて、素材アイテム・経験値・ゴールドを入手することができる。

メタル変化リング

価格：1,320円

使用したフィールド内に出現する全てのモンスターを、メタルスライム、はぐれメタル、メタルキング、メタルハンターに変化させるアイテム。使用するたびに30分間の待ち時間が発生するが、何度でも繰り返し使用することができる。

スカウトパークVIPカード

価格：880円

ゲーム内に登場するスカウトパークを、より快適に利用できるようになるアイテム。支給されるパークのエサや出現モンスターの数が増えたり、スカウトパークを再び利用できるまでの待ち時間が短縮されたりといった、さまざまな特典がある。

※追加ダウンロードコンテンツをプレイするには「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」ゲーム本編が必要です。

「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」製品情報

発売日：12月3日（木）予定 ※Steam版のみ12月4日（金）発売予定

プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Microsoft Store on Windows

ジャンル：RPG

プレイ人数：1人

CEROレーティング：A（全年齢対象）

【価格】

通常版 [パッケージ版]……8,470円、[ダウンロード版]……7,700円

マスターズ版 [パッケージ版] …… 13,310円、[ダウンロード版] …… 12,540円

超マスターズ版 [パッケージ版] …… 25,000円

※通信機能あり。

※セーブできるデータは1つです。

※多人数でプレイする場合は人数分のソフトが必要です。

※パッケージ版はNintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5のみとなります。

※「超マスターズ版」は、スクウェア・エニックス e-STORE、ファミマオンラインでの数量限定販売です。

※「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」超マスターズ版に同梱されるゲーム本編はパッケージ版となります。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

※画面写真はすべてPC版の開発中のものです