「オリックス４−２ヤクルト」（１１日、京セラドーム大阪）

オリックスが弱り目のヤクルトにこの日も完勝した。本拠地・京セラで今季５度目の同一カード３連勝をマーク。６月初旬の敵地５連敗がウソのようにホームで再び快進撃だ。

「投手がしっかり抑えていることと、多くのファンが球場に足を運び、選手を応援してくれる空気や雰囲気。それが選手たちの大きな力になっている」。ホームでは今季２３勝５敗と無類の強さに、岸田監督は“地の利”を強調した。その指摘通りに先発・エスピノーザが「今日はツーシームがすごく調子が良かった」と貫禄の７回１失点で６勝目をマーク。打線も若月、宗、西川と主力トリオがそろって打点をたたき出し、リーグ順位こそパ全勝で変わらなかったが、スタンドのオリファンには大満足の３日間になった。

１２日からは恒例の“関西ダービー”阪神戦が控える。昨季は敵地・甲子園で無残な３連敗を食らい「阪神さんは強い…」と脱帽した岸田監督だったが、今季は無双状態のホームで戦える。「いつもと変わらず、ウチらしい野球をどっしりとやっていくしかない」。リベンジの場は整った。