米津玄師×サッカー日本代表キャプテン・遠藤航選手のSP対談が放送決定！東京とリバプールを繋いでそれぞれの思いを語る

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2026 NHKサッカーテーマ「烏」（からす）を書き下ろした米津玄師と、今回のサッカーの祭典を含め、3大会連続で日本代表に選出されたサッカー日本代表キャプテン・遠藤航選手のスペシャル対談の放送が決定した。

■見どころ満載なスペシャル対談

6月19日12時20分から12時25分にかけてNHK総合にて放送される『米津玄師×遠藤航 NHK サッカーテーマ SPECIAL 対談』は、遠藤選手が所属するサッカーチーム「リバプール」の本拠地であるイギリスと日本・東京を繋いで実施。

米津玄師が「烏」に込めた思いを、そして、遠藤選手が戦いに挑む決意を語り、それぞれ第一線で活躍するふたりが共鳴する、見どころ満載のスペシャルな内容となっている。

ぜひ放送をチェックしよう。

■番組情報

NHK総合『米津玄師×遠藤航 NHK サッカーテーマ SPECIAL 対談』

06/19（金）12:20～12:25

※NHK ONEで同時配信・放送から1週間見逃し配信

出演：米津玄師、遠藤航

■関連リンク

番組サイト

https://nhk.jp/musicsp

https://www.nhk.jp/g/sports/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/