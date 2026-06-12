◇W杯北中米大会1次リーグA組 メキシコ ― 南アフリカ（2026年6月11日 メキシコ市）

サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）、メキシコシティー競技場で開幕。コロンビア出身の世界的歌手シャキーラらが出演した開会セレモニー後の開幕戦では、地元メキシコが南アフリカと対戦する。

試合前の国歌斉唱では、両チームの控えを含めた全選手がセンターサークルに沿って整列した。従来は先発選手だけがメーンスタンドに向かって横並びで整列していたが、今大会から特大の国旗バナーを配置するなど決戦ムードを盛り上げて観客を巻き込む演出を実施した。

南アフリカ国歌に続き、地元出身の人気歌手アレハンドロ・フェルナンデスがメキシコ国歌をアカペラで独唱。大観衆がスタジアムを震わせるような大合唱で応え、メキシコイレブンもW杯6大会連続出場のGKオチョアらが肩を組んで歌い上げた。

国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長は「W杯が進化する中、試合の体験方法も革新を続けている。W杯は全ての選手と全てのファンのためのもの。新しい試合前セレモニーはその思いを反映している」とコメントしていた。