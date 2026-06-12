巨人が米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）を獲得することが１１日、分かった。交流戦９勝４敗２分けの快進撃を見せ、現在はリーグ単独首位に立つ橋上巨人が攻めの一手で先発補強に着手。２年ぶりの日本球界復帰となる左腕の補強に成功した。

小笠原は東海大相模から１５年度ドラフト１位で中日へ入団。９年間プレーしたのち、２４年のシーズン終了後にポスティングシステムを利用して２年契約でナショナルズへ移籍した。１年目の昨季は主に中継ぎで２３試合に登板し１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャーでの登板はなかった。

巨人は現在、エース・戸郷の復肩に加え、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）ら若手の活躍、田中将や則本らベテランも先発陣の柱となり、２年ぶりの覇権奪還に向けて前進している。残り８２試合。実績や経験十分の左腕は、混戦のセ・リーグを勝ち抜くラストピースになりうる。

小笠原は日本で通算４６勝６５敗、防御率３・６２。契約は２０２７年までとみられる。中日や西武、ＤｅＮＡなどとの争奪戦を勝ち抜き、頼もしい左腕が橋上巨人に加わる。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日生まれ、神奈川県出身。２８歳。１８０センチ、９２キロ。左投げ左打ち。東海大相模３年夏の甲子園で優勝。１５年度ドラフト１位で中日入り。日本通算１６１試合、４６勝６５敗、防御率３・６２。ポスティング申請し２５年１月ナショナルズへ。同年メジャーで２３試合、１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャー登板なし。