スクエニの常設カフェ「Officially Licensed SQUARE ENIX Cafe & Shop SHINJUKU」が本日東京にグランドオープン「ドラクエ」「FF」「NieR」「KH」シリーズなどのグッズも販売
スクウェア・エニックスの公式ライセンス カフェ&ショップ「Officially Licensed SQUARE ENIX Cafe & Shop SHINJUKU」が東京都新宿区に、本日6月12日にグランドオープンする。営業時間は11時から22時まで。なおカフェスペース最終入店受付/ラストオーダーは21時20分まで。
ニュートンが運営する本店舗は、スクウェア・エニックスがプロデュースする、グッズスペースを併設した常設カフェ。2Fと3Fのカフェスペースでは、複数タイトルをモチーフにしたメニューがグランドメニューとして常時提供される。1Fのグッズスペースでは、豊富なオフィシャルグッズが販売される。カフェスペースは予約者優先で利用できる。またグッズスペースは誰でも利用できる。
グランドメニュー
「ドラゴンクエスト」シリーズ
スライムがあらわれた！ぷるぷるスイーツプレート
価格：1,210円
バブルスライム乗せタコライス風ハンバーグプレート
価格：1,760円
ホイミスライム バーガーバスケット
価格：1,760円
プリンパフェ（DQ ver.）
価格：1,430円
旅の回復セット
価格：990円
※カフェご利用特典のドリンク対象外となります
「ファイナルファンタジー」シリーズ
チョコボ&フレンズ バーガープレート
価格：1,430円
チョコボとモーグリのスパイスカレー
価格：2,200円
モーグリのお子様カレー
価格：1,210円
甘口カレーを可愛いモーグリの周りにかけたお子様メニュー。オレンジジュース付き（小学生以下のみ注文できる）
チョコボのバランスサラダ
価格：1,320円
プリンパフェ（FF ver.）
価格：1,430円
ポーション
価格：990円
※カフェご利用特典のドリンク対象外となります
「NieR:Automata」
現地調達弾幕パスタ
価格：2,200円
2Bのヨルハスカート風クレープサラダ
価格：1,540円
プリンパフェ（NieR ver.）
価格：1,650円
月の涙のミルクティーフロート
価格：1,100円
※カフェご利用特典のドリンク対象外となります
「鋼の錬金術師」
エドのカスタードまん
価格：770円
アルのシチューまん
価格：770円
焔の錬金術パスタ
価格：2,200円
プリンパフェ（鋼の錬金術師 ver.）
価格：1,430円
フラスコの中の小人（読み：ホムンクルス）
価格：1,100円
※カフェご利用特典のドリンク対象外となります
4タイトル共通ドリンク
上段：スリーブドリンク/下段：ラテアートドリンク
・スリーブドリンク
価格：各770円
（アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、コーラ、メロンソーダ、オレンジジュース、緑茶、烏龍茶）
※好きなタイトルのスリーブを選択可能
・ラテアートドリンク
価格：各880円
（ホットコーヒー、ホットティー）
※好きなタイトル、絵柄を選択可能
ノベルティ
カフェスペースご利用特典 お好きなタイトルのランダムランチョンマット（紙製・B4サイズ）
「ドラゴンクエスト」シリーズ ランダムランチョンマット（全3種）
「ファイナルファンタジー」シリーズ ランダムランチョンマット（全3種）
「NieR:Automata」 ランダムランチョンマット（全3種）
「鋼の錬金術師」 ランダムランチョンマット（全3種）
コラボメニュー注文特典
・注文メニュータイトルに応じたランダムコースター
「ドラゴンクエスト」シリーズ ランダムコースター（全11種）
「ファイナルファンタジー」シリーズ ランダムコースター（全11種）
「NieR:Automata」 ランダムコースター（全11種）
「鋼の錬金術師」 ランダムコースター（全11種）
【カフェスペース利用について】
・事前予約優先でのご利用となり、空席時に限り当日利用が可能です。
・ご利用時間は90分制となります（終了40分前がラストオーダーです）。
・カフェスペースご利用に関しては、チャージ料金1,200円が必要です。ご利用特典として【ドリンク1品&ドリンクタイトルに応じたランダムコースター&お好きなタイトルのランダムランチョンマット1枚（紙製・B4サイズ）】をプレゼントいたします。
※ご利用特典のドリンクはスリーブドリンクまたはラテアートドリンクのいずれかから選択いただく形となります
※未就学のお子様にはチャージ料金は発生しませんが、チャージ特典の対象外となります。なお、お席については未就学のお子様分も含めてご用意いたします。
・ワンオーダー制となります。チャージ以外におひとり様1品以上のご注文をお願いいたします。
・メニューはモバイルオーダーでのご注文となります。専用のQRコードよりご自身のスマートフォンにてご注文にお進みください。
・チャージ料金はお会計時にご飲食代と合わせてのお支払いとなります。
・お席はお選びいただけません。
グッズ取り扱いタイトル
・「ドラゴンクエスト」シリーズ
・「ファイナルファンタジー」シリーズ
・「NieR」シリーズ
・「鋼の錬金術師」
・「黒執事」
・「キングダム ハーツ」シリーズ
【グッズスペースについて】
・カフェのご利用の有無に関わらずどなたでもご利用可能です。
・混雑の際は入場制限を設けさせていただきます。
・グッズについて、購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。
「Officially Licensed SQUARE ENIX Cafe & Shop SHINJUKU」
営業時間：11時～22時（カフェスペース最終入店受付/ラストオーダーは21時20分）
定休日：なし
所在地：東京都新宿区新宿3丁目36-1 パセラボタワー1F/2F/3F
(C) SQUARE ENIX
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX
(C)NEWTON CORPORATION