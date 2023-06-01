【Officially Licensed SQUARE ENIX Cafe & Shop SHINJUKU】 6月12日 グランドオープン 所在地：東京都新宿区新宿3丁目36-1 パセラボタワー1F/2F/3F 営業時間：11時～22時

スクウェア・エニックスの公式ライセンス カフェ&ショップ「Officially Licensed SQUARE ENIX Cafe & Shop SHINJUKU」が東京都新宿区に、本日6月12日にグランドオープンする。営業時間は11時から22時まで。なおカフェスペース最終入店受付/ラストオーダーは21時20分まで。

ニュートンが運営する本店舗は、スクウェア・エニックスがプロデュースする、グッズスペースを併設した常設カフェ。2Fと3Fのカフェスペースでは、複数タイトルをモチーフにしたメニューがグランドメニューとして常時提供される。1Fのグッズスペースでは、豊富なオフィシャルグッズが販売される。カフェスペースは予約者優先で利用できる。またグッズスペースは誰でも利用できる。

グランドメニュー

「ドラゴンクエスト」シリーズ

スライムがあらわれた！ぷるぷるスイーツプレート

価格：1,210円

バブルスライム乗せタコライス風ハンバーグプレート

価格：1,760円

ホイミスライム バーガーバスケット

価格：1,760円

プリンパフェ（DQ ver.）

価格：1,430円

旅の回復セット

価格：990円

※カフェご利用特典のドリンク対象外となります

「ファイナルファンタジー」シリーズ

チョコボ&フレンズ バーガープレート

価格：1,430円

チョコボとモーグリのスパイスカレー

価格：2,200円

モーグリのお子様カレー

価格：1,210円

甘口カレーを可愛いモーグリの周りにかけたお子様メニュー。オレンジジュース付き（小学生以下のみ注文できる）

チョコボのバランスサラダ

価格：1,320円

プリンパフェ（FF ver.）

価格：1,430円

ポーション

価格：990円

※カフェご利用特典のドリンク対象外となります

「NieR:Automata」

現地調達弾幕パスタ

価格：2,200円

2Bのヨルハスカート風クレープサラダ

価格：1,540円

プリンパフェ（NieR ver.）

価格：1,650円

月の涙のミルクティーフロート

価格：1,100円

※カフェご利用特典のドリンク対象外となります

「鋼の錬金術師」

エドのカスタードまん

価格：770円

アルのシチューまん

価格：770円

焔の錬金術パスタ

価格：2,200円

プリンパフェ（鋼の錬金術師 ver.）

価格：1,430円

フラスコの中の小人（読み：ホムンクルス）

価格：1,100円

※カフェご利用特典のドリンク対象外となります

4タイトル共通ドリンク

上段：スリーブドリンク/下段：ラテアートドリンク

・スリーブドリンク

価格：各770円

（アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、コーラ、メロンソーダ、オレンジジュース、緑茶、烏龍茶）

※好きなタイトルのスリーブを選択可能

・ラテアートドリンク

価格：各880円

（ホットコーヒー、ホットティー）

※好きなタイトル、絵柄を選択可能

ノベルティ

カフェスペースご利用特典 お好きなタイトルのランダムランチョンマット（紙製・B4サイズ）

「ドラゴンクエスト」シリーズ ランダムランチョンマット（全3種）

「ファイナルファンタジー」シリーズ ランダムランチョンマット（全3種）

「NieR:Automata」 ランダムランチョンマット（全3種）

「鋼の錬金術師」 ランダムランチョンマット（全3種）

コラボメニュー注文特典

・注文メニュータイトルに応じたランダムコースター

「ドラゴンクエスト」シリーズ ランダムコースター（全11種）

「ファイナルファンタジー」シリーズ ランダムコースター（全11種）

「NieR:Automata」 ランダムコースター（全11種）

「鋼の錬金術師」 ランダムコースター（全11種）

【カフェスペース利用について】

・事前予約優先でのご利用となり、空席時に限り当日利用が可能です。

・ご利用時間は90分制となります（終了40分前がラストオーダーです）。

・カフェスペースご利用に関しては、チャージ料金1,200円が必要です。ご利用特典として【ドリンク1品&ドリンクタイトルに応じたランダムコースター&お好きなタイトルのランダムランチョンマット1枚（紙製・B4サイズ）】をプレゼントいたします。

※ご利用特典のドリンクはスリーブドリンクまたはラテアートドリンクのいずれかから選択いただく形となります

※未就学のお子様にはチャージ料金は発生しませんが、チャージ特典の対象外となります。なお、お席については未就学のお子様分も含めてご用意いたします。

・ワンオーダー制となります。チャージ以外におひとり様1品以上のご注文をお願いいたします。

・メニューはモバイルオーダーでのご注文となります。専用のQRコードよりご自身のスマートフォンにてご注文にお進みください。

・チャージ料金はお会計時にご飲食代と合わせてのお支払いとなります。

・お席はお選びいただけません。

グッズ取り扱いタイトル

・「ドラゴンクエスト」シリーズ

・「ファイナルファンタジー」シリーズ

・「NieR」シリーズ

・「鋼の錬金術師」

・「黒執事」

・「キングダム ハーツ」シリーズ

【グッズスペースについて】

・カフェのご利用の有無に関わらずどなたでもご利用可能です。

・混雑の際は入場制限を設けさせていただきます。

・グッズについて、購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。

「Officially Licensed SQUARE ENIX Cafe & Shop SHINJUKU」

営業時間：11時～22時（カフェスペース最終入店受付/ラストオーダーは21時20分）

定休日：なし

所在地：東京都新宿区新宿3丁目36-1 パセラボタワー1F/2F/3F

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