JI BLUE・河野純喜、元気すぎて坪井慶介びっくり 渋谷の街の空気で「日本代表を応援したくなる」
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーのJI BLUEが11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）の『SAMURAI BLUE祭 点灯式』に参加した。
【集合ショット】ブルー一色！点灯式でもわちゃわちゃのJI BLUE
JI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット。JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12人により構成されている。公式テーマソング「景色」も歌唱している。この日は、腰痛のため活動を制限している田島をのぞく11人が参加した。
トークコーナーのMCは、元日本代表の坪井慶介が担当。元気いっぱいのJI BLUEに「頼もしいですね」と笑顔を見せ、「僕らの時もいたら、もうちょっといい成績が残せたんじゃないか」と話して笑わせた。中でも、やる気に満ちあふれていたのが河野。話題を振られると「はい！」とマイクいらずの声量で返答。
ワールドカップが近づいている盛り上がりを感じているか、という質問に「街中、いたるところに選手たちの広告がいっぱいある。ユニフォームを着ている人もちらほら見る。それでワールドカップが近づいてきたな、と。日本代表を応援したくなる。友達とも『オランダ戦、もうちょっとだね』と連絡をする。現地には行けないですけど、日本から熱い応援を送ろうと思います」と話し、全力応援を誓っていた。
イベントでは、『SAMURAI BLUE祭 点灯式』も実施。JI BLUEのメンバーが「最高の景色を」とボタンを押すと会場は青に染まっていた。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
【集合ショット】ブルー一色！点灯式でもわちゃわちゃのJI BLUE
JI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット。JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12人により構成されている。公式テーマソング「景色」も歌唱している。この日は、腰痛のため活動を制限している田島をのぞく11人が参加した。
ワールドカップが近づいている盛り上がりを感じているか、という質問に「街中、いたるところに選手たちの広告がいっぱいある。ユニフォームを着ている人もちらほら見る。それでワールドカップが近づいてきたな、と。日本代表を応援したくなる。友達とも『オランダ戦、もうちょっとだね』と連絡をする。現地には行けないですけど、日本から熱い応援を送ろうと思います」と話し、全力応援を誓っていた。
イベントでは、『SAMURAI BLUE祭 点灯式』も実施。JI BLUEのメンバーが「最高の景色を」とボタンを押すと会場は青に染まっていた。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。