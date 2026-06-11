武藤嘉紀、”等身大”森保一監督像に「かわいい」 ポイントは下唇 岩渕真奈も絶賛
サッカー元日本代表の武藤嘉紀、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈が11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）のオープニングイベントに参加した。
【全身ショット】肌の質感と下唇がそっくり？森保一監督の等身大像
イベントでは、サッカー日本代表を率いる森保一監督の精巧な等身大フィギュアをお披露目。「ピッチサイドで交代指示を出す森保監督」で“指示保”という通称もあるという。岩渕は「お会いしたことありますけど、そっくり。肌の感じがリアル。かわいらしい」とにっこり。武藤は「僕もロシアの時にワールドカップで一緒に戦わせていただいた。下唇がちょっと出ているところが本当にそのまま。かわいいですよね」と笑顔で話していた。
イベントには、コットン、永島優美も参加した。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
【全身ショット】肌の質感と下唇がそっくり？森保一監督の等身大像
イベントでは、サッカー日本代表を率いる森保一監督の精巧な等身大フィギュアをお披露目。「ピッチサイドで交代指示を出す森保監督」で“指示保”という通称もあるという。岩渕は「お会いしたことありますけど、そっくり。肌の感じがリアル。かわいらしい」とにっこり。武藤は「僕もロシアの時にワールドカップで一緒に戦わせていただいた。下唇がちょっと出ているところが本当にそのまま。かわいいですよね」と笑顔で話していた。
イベントには、コットン、永島優美も参加した。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。