宇宙で『宇宙兄弟』を描く！　講談社「Mission: SPACE COMIC」を発表

講談社は、漫画『宇宙兄弟』を題材にした人類初の宇宙作画プロジェクト「Mission: SPACE COMIC」（ミッション：スペースコミック）に挑戦することを発表した。

【写真】「Mission: SPACE COMIC」ミッションロゴ

本ミッションは、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が提供する国際宇宙ステーション（ISS）「きぼう」日本実験棟のきぼう有償利用制度を活用するもの。「きぼう」日本実験棟内に搭載されたロボットアームを地上から遠隔操作し、微小重力環境下で漫画の描画を行う実証実験となる。

描画する内容は、『宇宙兄弟』本編で語られなかった425話と426話の間の物語「425.5話」。地上で小山宙哉が漫画を描く際の手の動きをデータ化し、そのデータをISS「きぼう」日本実験棟内のロボットアームに伝送して紙面上で再現するプロセスがとられる。完成した「425.5話」は、2026年7月22日発売予定の『宇宙兄弟』最終46巻にて公開される。

プロジェクトには、講談社（出版社）、コルク（クリエイティブエージェンシー）、セルシス（ソフトウェア開発）、スペースエントリー／メノー／インテリジェント・ロボット・テクノロジー（ロボティクス開発・運用利用・試験提供）、TBWA HAKUHODO（企画・制作）、東京アドデザイナース／博報堂プロダクツ／コントラスト（グラフィック）、Y's（映像制作）、Sketch（PR）が参画。三井物産エアロスペースが協力する。

ロボットアームの制御ソフトウェアは「ヴェロッキオ」と名付けられた。『宇宙兄弟』34巻に登場する遠隔操作ロボット「ダヴィンチ」にちなんだもので、作中で「ダヴィンチ」が活躍するのは2029年。今回のミッションで得られる技術や知見が、その未来へとつながってほしいという願いを込めて、レオナルド・ダ・ヴィンチの師であるアンドレア・デル・ヴェロッキオから命名された。

『宇宙兄弟』は、小山宙哉による漫画作品。2007年より講談社『モーニング』にて連載を開始し、宇宙飛行士を目指す兄弟・南波六太（ムッタ）と南波日々人（ヒビト）の物語を描いてきた。2011年には第56回小学館漫画賞（一般向け部門）および第35回講談社漫画賞（一般部門）をダブル受賞。累計発行部数は3,500万部を超え、アニメ化・実写映画化もされている。2026年6月に約19年の連載に幕を下ろし、同年7月に最終巻となる第46巻が発売予定。

■『宇宙兄弟』作者・小山宙哉コメント初めてこのお話を伺ったとき、作中に登場する遠隔操作ロボット「ダヴィンチ」みたいだ、と驚きました。近未来の夢として漫画に描いていた技術が現実になり、宇宙でペンを持って漫画を描いてくれるなんて、本当にうれしく思います。宇宙の物語を締めくくるものとして、まさに『宇宙兄弟』らしいミッションなのではないでしょうか。フィクションが現実になるその瞬間を、ぜひ皆さんと一緒に共有したいです。そして、本編の余白をつなぐ特別な一話「425.5話」も、楽しんでもらえたら幸いです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）