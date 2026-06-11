

TWS

韓国の６人組グループTWSが11日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。

【写真】TWS『CEREMONY』グリーンカーペット・ソロカット

6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する。

昨年に続き2度目の開催を記念し、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーである“グリーン”の装飾を模したグリーンカーペットが実施された。

TWSのメンバーはフォーマルな中にも、デニムを取り入れるなど遊び心のある衣装でグリーンカーペットに登場。カメラマンから、キュートなポーズをリクエストされるなど、終始良い雰囲気の中フォトコールが行われた。

なお、同フォトコールには主催のMrs. GREEN APPLEをはじめ、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、ネクライトーキー、サカグチアミ、中条あやみが出席した。