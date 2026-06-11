黒柳徹子（92）が11日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。女優木村多江（55）から告げられた“新事実”に仰天した。

この日は木村がゲストとして出演。木村の親戚に昭和音大の初代学長を務めた日本を代表するテノール歌手の奥田良三さんがいることを紹介すると、木村は「良三おじさまは私のひいおばあちゃまの弟なんですけど、学長で。私もそこの学校に行っていたんですけど、私は歌が苦手で」と苦笑した。

また「徹子さんのお父さまともお友達で」と語ると、黒柳は父の黒柳守綱さんについて「うちの父はN響のコンサートマスターして、バイオリン弾いてましたから。ご一緒に仕事をしていたと思います」と笑顔で応じた。

すると木村は、最近海外に住む奥田さんの弟と会ったと報告。「徹子さんと同世代なんですが。そのおじさまが、私が徹子さんに会うことを言ってないのに『黒柳徹子さんは知ってるかい？』って言われて。『もちろん。今度会います』って言ったら、『実はお見合いの話があったんだ』って言って」と自身と黒柳の間に見合い話があったことを明かしたという。

黒柳が「えっ！？ 私と？」と驚くと、木村は「多分、良三おじと徹子さんのお父さまの中でそういうお話になったんじゃないかと」と推察。黒柳が「本当に？ええ！？ そうなの？」と笑うと、木村は「もしかしたら親戚になっていたかもしれない」と笑顔を見せた。

黒柳は木村から知らされた新事実に「あなたのおばあさんぐらいになっていたかも。すごいね。不思議ですよね。ちょっと知らなかった」と驚きっぱなしだった。