ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の海外最速レビューが到着した。ウッディ、バズ、ジェシーたちが再び帰ってくるシリーズ第5作に、早くも絶賛の声が相次いでいる。

本作で描かれるとされるのは、“おもちゃ”と“テクノロジー”の対立。少女ボニーの成長を見守るジェシーたちの前に、子どもたちを夢中にさせるタブレット〈リリーパッド〉が現れたことで、おもちゃたちの存在意義が揺らいでいく。シリーズを通じて問いかけられてきた「おもちゃにできること」は、現代の子どもたちとテクノロジーの関係を背景に、どのような答えへたどり着くのか。

海外では、ピクサーらしい笑いと感動を称える声に加え、ジェシーを中心に据えた物語への称賛が目立つ。また、テイラー・スウィフトによる新曲「I Knew It, I Knew You」も高く評価されており、賞レースへの期待も早くから高まっている。

『トイ・ストーリー5』海外最速レビュー感想コメント

「『トイ・ストーリー5』はピクサー・アニメーション・スタジオの心温まる見事な復活作。なぜ『トイ・ストーリー』シリーズが史上最高の映画シリーズであり続けているのかを思い出させてくれる。

『トイ・ストーリー5』は最初の3作に匹敵する。ユーモア、感動、そしてピクサーならではの魔法が完璧に融合している。

物語はオモチャとテクノロジーの対立を描きつつも、あのキャラクターたちをこれほどまでに特別なものにしている要素を決して失っていない。

感動的で、笑えて、そして心を揺さぶる。『トイ・ストーリー5』は2026年最高の映画の一作になりそうだ。

それに、テイラー・スウィフトの“I Knew It, I Knew You” も、今シーズンの賞レースで間違いなく最優秀オリジナル歌曲賞の候補になるはず！

第1作、第2作、第3作と同様、『トイ・ストーリー5』はアニメーションの傑作だ。」（）

「『トイ・ストーリー5』は魔法のようで、まさに完璧。シリーズにふさわしい素晴らしい一作。ジェシーがついに、彼女にふさわしい物語を手に入れた！感動的で、笑えて、心が温まって、すべての面で完璧。新キャラクターたちも大好き。『トイ・ストーリー5』の素晴らしさに、笑って、泣いた。テイラー・スウィフトの曲も完璧。ボブ・ポーリーの世界観構築とアニメーションに脱帽。10点中10点、文句なし。」（）

「『トイ・ストーリー5』は、思いがけないところで胸を打たれた！ジェシーを通じてテクノロジーとオモチャの分断を探求する、深く心に響く感動的な物語で、涙でぐしゃぐしゃになった。『トイ・ストーリー2』『トイ・ストーリー3』に並ぶ傑作。それだけ凄いんです！」（）

「『トイ・ストーリー5』 はジェシー中心のストーリーで、観るものの心を掴んで離さない。宣伝ではオモチャvsテクノロジーとされているけど、そこまででもなく、それが新鮮。このシリーズは、もう終わりかと思うたびに続編を作る正当な理由を新たな形で見つけ出す。さすがピクサーだ！」（）

「『トイ・ストーリー5』は美しくて、笑えて、ノスタルジックな物語で、今の子どもたちも、1作目の当時子どもだった大人たちも楽しめる作品。そのメッセージに感激したけど、何よりもジェシーがスポットライトを浴びていることに胸が躍った！

テイラー・スウィフトの楽曲も、思った以上に物語に合ってる！」（）

「『トイ・ストーリー5』は、このシリーズにはまだ掘り下げるべきエモーショナルなところがたくさんあることを証明している。我々のテクノロジーとの関わり方に対する視点は、時宜を得ており、驚くほど鋭い。ジョーン・キューザックの声優演技は際立っている。ただし、子どものタブレットを壊したくなるかもしれないので、あらかじめ警告しておく。」（）

「ピクサーの『トイ・ストーリー5』は世代を象徴する体験であり、まさに私たちが今求める物語だ。

ピクサーはまたしても、意義深く、感動的で、必見の傑作映画を届けてくれた。コナンが演じるスマーティー・パンツは『トイ・ストーリー』史上最高のキャラクターだ。今作はジェシーの物語で、我らが保安官も輝いている。」（）

「『トイ・ストーリー5』は冒頭で複数のストーリーラインが展開されるので、少し散漫な印象を受けるが、最終的にはピクサー作品に期待する温もりとユーモアが詰まった圧巻の第三幕に繋がり、報われる。最高傑作。笑ったし、泣いたし、大好きだ。」（）

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『トイ・ストーリー5』 は2026年7月3日、日本公開。