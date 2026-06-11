戸田恵子、間もなく40周年の『アンパンマン』で言ったことがないセリフ「愛おしいなと思います」
声優の戸田恵子、俳優の土屋太鳳が11日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（26日公開）の完成披露上映会に参加した。
【全身ショット】色鮮やかな花柄トップスで登場した戸田恵子
土屋は今作に登場する新キャラクター・パンタンの声を務め、アンパンマンファミリーの仲間入りを果たした。アンパンマンの声優である戸田とは、土屋が主演を務めたNHK連続テレビ小説『まれ』（2015年）以来の仲となる。
土屋は「恵子さんにとってアンパンマンを演じる上で大切にしていることをお聞きできたら」と質問した。戸田は「作品が全て語ってくれていると思うんだけど」としながらも「私はアンパンマンの普段の暮らしを大切にしたいと思っていて。アンパンマンワールド、パン工場の中でのジャムおじさんとの会話だったり。アンパンマンは唯一ものを食べないキャラクターなんです。だから『いただきます』というセリフがいつもないんです。みんなが食べているところを脇でニコニコと見守る。そういう精神のアンパンマンが素晴らしいと思った。普段のアンパンマンを大事に演じています。アンパンマンが食べないというキャラクターを作った、やなせたかし先生がすごいと思う。それが愛おしいと思います」と話した。
1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目となる本作は、レッサーパンダのパンタンを中心に、勇気と友情、そして“約束”をめぐる物語となっている。
イベントには、中尾隆聖、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。
【全身ショット】色鮮やかな花柄トップスで登場した戸田恵子
土屋は今作に登場する新キャラクター・パンタンの声を務め、アンパンマンファミリーの仲間入りを果たした。アンパンマンの声優である戸田とは、土屋が主演を務めたNHK連続テレビ小説『まれ』（2015年）以来の仲となる。
土屋は「恵子さんにとってアンパンマンを演じる上で大切にしていることをお聞きできたら」と質問した。戸田は「作品が全て語ってくれていると思うんだけど」としながらも「私はアンパンマンの普段の暮らしを大切にしたいと思っていて。アンパンマンワールド、パン工場の中でのジャムおじさんとの会話だったり。アンパンマンは唯一ものを食べないキャラクターなんです。だから『いただきます』というセリフがいつもないんです。みんなが食べているところを脇でニコニコと見守る。そういう精神のアンパンマンが素晴らしいと思った。普段のアンパンマンを大事に演じています。アンパンマンが食べないというキャラクターを作った、やなせたかし先生がすごいと思う。それが愛おしいと思います」と話した。
イベントには、中尾隆聖、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。