女優土屋太鳳（31）が11日、都内で開催の、ゲスト声優を務めたアニメ映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」（矢野博之監督、6月26日公開）完成披露上映会に出席した。

同作は冒険家・ニャックルと交わした約束を守るために旅を続けているパンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、宝物を探す大冒険に出て行くストーリー。

出演決定後の周りの反応について「私は姉と弟とアンパンマンを見て育ってきたので同じ舞台に立てるなんて夢のようですし、子どもの保育園の先生方やお母さん方に、『アンパンマンに出演されるんですか』と一番お声を掛けていただきました」と反響の大きさを明かした。

土屋は新キャラクターで、レッサーパンダの旅人のパンタンを演じた。「パンタンは勇気があって温かい心がある」とした上で「私も大切な存在を育てていると、大切だからこそ迷う瞬間も多くて。パンタンの親御さんも誠実な対応していたので、それを見習おうと私も思いました」と見どころを話した。

アンパンマンの声を担当する戸田恵子（68）は「最近は大人の方にも響く仕上がり。子どもの世界には約束がたくさんある。子どものために作られた映画ですが、大人の社会でも起きていることは子どもの社会でも起きていると思って作品に臨みました」。ばいきんまん役の中尾隆聖（75）も「ばいきんまんの新しいメカも楽しんでいただけたら」とアピールした。

そして同作のテーマ“約束”にちなみ、戸田は「原作者のやなせたかし先生に『困ったことがあったら、人が喜ぶことをやりなさい』と。それが先生との約束です」と話した。

ゲスト声優を務めた、お笑いコンビEXITも出席した。