「何してんの!?」「別人かと」「事務所NGの壁を貫いてる」元日向坂46影山優佳さんが衝撃の姿に
日向坂46の元メンバーでタレント・女優の影山優佳さんが10日、X(@KageyamaStaff)で2枚の写真を投稿し、ファンの反響を呼んでいる。
芸能界屈指のサッカー通として知られる影山さんは、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会で『DAZN』の現地レポートを担当。「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します」と報告した。
続けて「素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜!」と前フリを入れ、上からのアングルと下からのアングルの写真を1枚ずつアップ。2枚目は驚きの“変顔”となっており、ファンから次のような反応が寄せられた。
「2枚目何してんの!?www」
「最高すぎるwwww」
「2枚目本人ですか笑」
「2枚目すげえ画角笑 けど全然可愛いな」
「別人かと思ったけど同一人物」
「スタッフだったら絶対ポストしない写真載せてて凄いw」
「2枚目こそがスタッフを通していない証拠と成りうる写真」
「アイドル出身者が二枚目を載せるってのは凄く勇気が要る事だと思うw」
「これは事務所NGの壁を貫いてるw」
影山さんも全力応援するW杯は日本時間12日に開幕。日本代表とオランダ代表のグループF初戦は15日に行われる。
芸能界屈指のサッカー通として知られる影山さんは、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会で『DAZN』の現地レポートを担当。「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します」と報告した。
「2枚目何してんの!?www」
「最高すぎるwwww」
「2枚目本人ですか笑」
「2枚目すげえ画角笑 けど全然可愛いな」
「別人かと思ったけど同一人物」
「スタッフだったら絶対ポストしない写真載せてて凄いw」
「2枚目こそがスタッフを通していない証拠と成りうる写真」
「アイドル出身者が二枚目を載せるってのは凄く勇気が要る事だと思うw」
「これは事務所NGの壁を貫いてるw」
影山さんも全力応援するW杯は日本時間12日に開幕。日本代表とオランダ代表のグループF初戦は15日に行われる。
ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、— 影山優佳 期間限定本人 & staff (@KageyamaStaff) June 10, 2026
いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、
この期間は影山本人も担当します⚽️
素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜! pic.twitter.com/1TELaSrfbY