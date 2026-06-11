ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、

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この期間は影山本人も担当します⚽️

素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜! pic.twitter.com/1TELaSrfbY