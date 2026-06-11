【MG 1/100 ブレイズザクファントム(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)】 6月11日12時 予約開始 9月 発送予定 価格：5,390円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 ブレイズザクファントム(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)」を9月に発売する。プレミアムバンダイで6月11日12時より受注を開始する予定で、価格は5,390円。

本商品は、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』よりハイネ・ヴェステンフルスが搭乗する「ブレイズザクファントム」を1/100スケールで立体化したMGガンプラ。鮮烈なオレンジのカラーリングを成形色で再現している。

背部には大型ブースターや背部ミサイルポッドを備えたバックパック「ブレイズウィザード」を装備。メインスラスターハッチの開閉ギミックや「AGM138ファイヤビー誘導ミサイル」には発射時にポッドが展開するオリジナルギミックを搭載する。オレンジショルダー仕様再現用の右肩パーツが付属しており、別売りの「MG 1/100 ブレイズザクファントム／ブレイズザクウォーリア」と組み合わせることで右肩をオレンジに染めた一般機の姿を再現できる。

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