米１０年債利回りは上昇 イラン情勢に再び警戒感が高まり原油相場が上昇＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 イラン情勢に再び警戒感が高まり原油相場が上昇＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）

米2年債 4.135（+0.017）

米10年債 4.546（+0.030）

米30年債 5.027（+0.031）

期待インフレ率 2.343（-0.001）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）はコア指数が前月比で予想を下回る内容だったことから、やや安心感に繋がっている。ただ、ＦＲＢの年内利上げ見通しに変化はない。



一方、イラン情勢に再び警戒感が高まっており、トランプ大統領が「米国がイランを非常に激しく攻撃する」と再攻撃に言及していた。これを受けて原油相場が上昇したことで、利回りは上昇している。



なお、この日は１０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）とほぼ同水準だったことから、反応は限定的となった。



＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.538％（WI：4.539％）

応札倍率 2.57倍（前回：2.40倍）



２－１０年債の利回り格差は+４１（前日+４０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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