松田聖子、デビュー45周年記念ツアー ミュージックDVD・BDランキング1位【オリコンランキング】
松田聖子のデビュー45周年記念ツアーを収めた最新映像作品『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”』が、6月11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で第1位を獲得した。
【動画】松田聖子、45周年記念ツアー映像 本編ラストを飾った「夏の扉」も
合計売上は5402枚【DVD：2755枚、BD：2647枚】で、「週間DVDランキング」、「週間Blu-ray Discランキング」ではともに2位に初登場した。
本作は、ツアー初日となった埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様を収録。松田は発売にあたり「初日のさいたまスーパーアリーナからファイナルの韓国INSPIRE ARENAまで、会場の皆様から素晴らしい応援をいただき、私にとって思い出に残る記念のツアーとなりました。その模様を、たくさんの皆様にご覧いただき、楽しんでいただけたらとても幸せです」などと公式コメントを寄せている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始。
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞
合計売上は5402枚【DVD：2755枚、BD：2647枚】で、「週間DVDランキング」、「週間Blu-ray Discランキング」ではともに2位に初登場した。
本作は、ツアー初日となった埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様を収録。松田は発売にあたり「初日のさいたまスーパーアリーナからファイナルの韓国INSPIRE ARENAまで、会場の皆様から素晴らしい応援をいただき、私にとって思い出に残る記念のツアーとなりました。その模様を、たくさんの皆様にご覧いただき、楽しんでいただけたらとても幸せです」などと公式コメントを寄せている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始。
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞