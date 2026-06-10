シャルケに新たな日本人選手が誕生 デュッセルドルフから #田中聡 が加入しました シャルケでの契約期間は2030年までとなります#S04 pic.twitter.com/atGBJKVmuR

聡はフォルトゥナを退団し、@s04 へ移籍することが決定しました



ハーフシーズンと短い期間でしたが、聡のプレー、フォルトゥナへの貢献は凄まじいものでした



頑張れ、聡

ステップアップおめでとう❤️‍

そしてDANKE ❤️#フォルトゥナ | ⚪️ | #田中聡 pic.twitter.com/SJKcI1JyyP