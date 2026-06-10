デュッセルドルフ田中聡がドイツ1部復帰のシャルケに完全移籍「ホームでの試合が本当に楽しみ」
シャルケは10日、デュッセルドルフから日本代表MF田中聡(23)を獲得したことを発表した。2030年までの長期契約となる。
田中は今冬にサンフレッチェ広島からドイツ2部のデュッセルドルフへ完全移籍。リーグ戦13試合の出場で2アシストを記録したが、チームは17位で3部降格となった。一方、シャルケは2部優勝を飾り、4シーズンぶりの1部復帰を果たしている。
加入に際して田中は「シャルケの担当者の方々は、ブンデスリーガにおける彼らのサッカースタイルに僕がどのようにフィットするかを、話し合いの中で明確に説明してくれました。その点に深く感銘を受けました。7月初旬の初練習と、フェルティンス・アレーナ(本拠地)での試合が本当に楽しみです」とコメントした。
田中は今冬にサンフレッチェ広島からドイツ2部のデュッセルドルフへ完全移籍。リーグ戦13試合の出場で2アシストを記録したが、チームは17位で3部降格となった。一方、シャルケは2部優勝を飾り、4シーズンぶりの1部復帰を果たしている。
加入に際して田中は「シャルケの担当者の方々は、ブンデスリーガにおける彼らのサッカースタイルに僕がどのようにフィットするかを、話し合いの中で明確に説明してくれました。その点に深く感銘を受けました。7月初旬の初練習と、フェルティンス・アレーナ(本拠地)での試合が本当に楽しみです」とコメントした。
シャルケに新たな日本人選手が誕生— FCシャルケ04 (@s04_jp) June 10, 2026
デュッセルドルフから #田中聡 が加入しました
シャルケでの契約期間は2030年までとなります#S04 pic.twitter.com/atGBJKVmuR
聡はフォルトゥナを退団し、@s04 へ移籍することが決定しました— フォルトゥナ ・デュッセルドルフ (@F95_jp) June 10, 2026
ハーフシーズンと短い期間でしたが、聡のプレー、フォルトゥナへの貢献は凄まじいものでした
頑張れ、聡
ステップアップおめでとう❤️
そしてDANKE ❤️#フォルトゥナ | ⚪️ | #田中聡 pic.twitter.com/SJKcI1JyyP