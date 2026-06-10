櫻坂46『15th Single BACKS LIVE!!』開催決定！2日目公演では増本綺良の卒業セレモニーを実施

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櫻坂46が、9月29・30日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて『15th Single BACKS LIVE!!』を開催することが決定した。

■『全国アリーナツアー2026』のタイトルも発表

あわせて、2日目の9月30日公演では15枚目シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の活動をもって卒業することを発表している二期生の増本綺良の卒業セレモニーが開催されることも告知された。

6月10日にリリースされた「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の発売を記念したYouTube生配信番組内で流れた告知VTRにて解禁となった。

15thシングルのBACKSメンバーによる楽曲「コインランドリー」は、三期生の遠藤理子がセンターを務めており、自身初のBACKS LIVE座長となる。全15名となった新生BACKSによるパフォーマンスに期待だ。

『15th Single BACKS LIVE!!』のチケットは、6月10日22時から先行受付がスタートする。

そして、同YouTube生配信番組内で、7月から始まる『全国アリーナツアー2026』のタイトルが『What’s lonesome?』であることも発表された。

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

https://sakurazaka46.lnk.to/20260610_15thSingle_PKG

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/