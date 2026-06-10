「ぬい活」を満喫できる宿泊プランが「新横浜プリンスホテル」で6/20から期間限定で開催！ 人気作家のぬい服約100着や、7色の推し色装飾ルームを用意

約100着のぬい服や選べる7色の推し色ルームが登場！ 「新横浜プリンスホテル」でお部屋でのぬい撮りを満喫する特別な宿泊プランが6月20日より販売開始！



「新横浜プリンスホテル」は、2026年6月20日から2027年3月31日まで、お部屋でぬい活を楽しめる宿泊プラン「ときめく推し空間〜「ぬい」ドレスアップステイ〜」を販売します。

本プランでは、人気作家のぬい服（＝ぬいぐるみ用の洋服）が自由に着せ替えできる推し活サービス「ぬい服試着室」のぬい服を約100着も用意。

さらに、推し色の背景パネルやフォトスポット、ミニチュア家具などの豊富な撮影グッズも使用可能で、時間を気にせずぬい撮りを存分に楽しめます。

また、お部屋は赤や青、黄など7色から選べる推し色装飾ルームとなっており、推しと過ごす非日常を満喫できるのも見逃せません。

料金は1名10,300円からで、Web予約限定にて6月15日12時から予約開始となります。

（以下、プレスリリースより）

【新横浜プリンスホテル】“ぬい活”需要拡大中！ホテルで楽しむ“ぬい撮り”ステイプランを販売

お部屋で好きなだけぬい服試着を！

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）では、2026年6月20日(土)から2027年3月31日（水）までお部屋で“ぬい活”を楽しめる宿泊プラン「ときめく推し空間〜“ぬい”ドレスアップステイ〜」を販売いたします。

近年、推しやお気に入りのぬいぐるみなどのグッズと一緒に写真撮影や旅行を楽しむ「ぬい活」がSNSを中心に人気を集めています。

大切な“推し”とのホテルステイをより特別に過ごしていただけるよう、推し色のお部屋に“ぬい服（＝ぬいぐるみ用の洋服）”をご用意し、“ぬい撮り”を楽しめるプランを販売いたします。

お部屋には、人気作家のぬい服が自由に着せ替えできる話題の推し活サービス『ぬい服試着室』の“ぬい服”を約100着ご用意。推し色の背景パネルやフォトスポット、ミニチュア家具など、さまざまな撮影グッズを使用しながら、時間を気にすることなく“ぬい撮り”を存分にお楽しみいただけます。

さらに、お部屋は赤・青・黄・緑・紫・ピンク・オレンジの7色から選べる、推し色装飾ルーム。“推し”と過ごす非日常のホテルステイを満喫していただけます。

『ときめく推し空間〜“ぬい”ドレスアップステイ〜』概要

【宿泊期間】 2026年6月20日(土)〜2027年3月31日（水）

※予約開始 6月15日（月）12:00NOONより

【料 金】 1名さま￥10,300より （1室2名さま利用時）

【内 容】 1泊室料、ぬい服貸出、サービス料、消費税

【ご 予 約】 Web予約限定

https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/plan/nui_dressup2026

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