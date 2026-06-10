人生の限界を迎えた女性たちを救う、イケメン大学生の美味しい肉料理。しかしその裏側に隠されているのは…夕鷺かのうによる暗黒小説をコミック化！【書評】
【漫画】本編を読む
人生に行き詰まってどうしようもなくなってしまったとき、話を聞いてくれる誰かがいてくれたら救いになることがある。そしてそこに美味しい料理があるとさらに心をほぐしてくれるだろう。夕鷺かのう氏による小説のコミカライズ『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話』（信豆めき：漫画、夕鷺かのう：原作/KADOKAWA）は、心の行き場を無くしてしまった女性たちに、爽やかイケメン大学生が料理を振る舞いつつ手を差し伸べる場面からスタートする。
そして場面は変わり、彼氏から無理やり夜の仕事をさせられ絶望していた麻由里のエピソードに。店から逃げ出し道端でうずくまる彼女の前に駿が現れて――。
ここまでは、爽やかイケメン大学生が美味しい肉料理と救いの言葉をくれる「とてもいい話」だ。しかし、麻由里が彼と会ったあとにふと違和感を覚えた場面を見ると、その後の展開が一筋縄ではないことがわかる。駿の目的とは一体何なのか。ぜひ本書を手にとって、美味しくて怪しい物語を追いかけていただきたい。
文＝nobuo