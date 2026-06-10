人生の限界を迎えた女性たちを救う、イケメン大学生の美味しい肉料理。しかしその裏側に隠されているのは…夕鷺かのうによる暗黒小説をコミック化！【書評】

人生の限界を迎えた女性たちを救う、イケメン大学生の美味しい肉料理。しかしその裏側に隠されているのは…夕鷺かのうによる暗黒小説をコミック化！【書評】