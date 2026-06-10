中国ドラマ『君が好き～仮想現実に隠された秘密～』全24話が、アジアエンタメ系YouTubeチャンネル「WE LOVE K」にて無料公開された。

参考：ジャオ・イーチン主演『君が好き～仮想現実に隠された秘密～』、YouTubeで第1話が無料配信

本作は、中国最大級の動画配信サイト「芒果TV」で独占配信され、配信初日に1.9億回アクセスを記録した青春ミステリー×ラブストーリー。本作を手がけたのは、『コウラン伝 始皇帝の母』や『瓔珞＜エイラク＞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～』などのヒット作を多数輩出してきた制作会社・歓娯影視。アジアで人気のプロデューサー・ユー・ジョンが設立した同社にとって初の現代ドラマとなる。

物語の主人公シア・シーは、VRを使って高校時代にタイムスリップする。同級生たちと過ごすうちに徐々に過去のことを思い出していくシア・シーだが、長らく封印してきた記憶の中にあったのは、悲しい事実と恐ろしい事件だった。ゲームを進める内に物語は予想だにしない展開へと変貌し、目の前で起きていることが虚構か現実かも判別できなくなっていく。

また、シア・シーに憧れる天真爛漫な少女イエ・サンユー、イエ・サンユーのことが気になって仕方がないイケメンのリン・シャンハー、シア・シーに長年片思いしながらどうしても言い出せない不器用なツイ・ジェンイェンも登場。恋と友情、そしてサスペンスが絡み合い、最後まで予断を許さない展開が続く。

主人公シア・シーを演じたのは、『99%のカノジョ』や『煙雨降る後宮～偽りの女官の復讐～』のジャオ・イーチン。ヒロインのイエ・サンユーを『天亮之前（原題）』のリー・ハオフェイ、同級生のリン・シャンハーとツイ・ジェンイェンを、『君、花海棠の紅にあらず』のジョウ・ダーウェイとホアン・シンヤオがそれぞれ演じた。

（文＝リアルサウンド編集部）