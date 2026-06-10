【パペットスンスン】全国12都市でポップアップ開催決定！
パペットスンスンの期間限定ポップアップ「HELLO！ PUPPET SUNSUN」が、7月1日開始の東京会場を皮切りに、初開催となる京都、石川、埼玉、香川、広島、沖縄を含む、過去最多の全国12都市で順次開催される。
＞＞＞ポップアップ販売アイテムをチェック！（写真23点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
今回のポップアップでは、「HELLO！ PUPPET SUNSUN」をテーマに、過去最多となる全国12都市で順次開催。京都、石川、埼玉、香川、広島、沖縄では初開催となる。
キービジュアルや店舗の内装には、開催地である12都市ごとにデザインされた看板モチーフを採用。パペットスンスン史上初となる「ご当地限定商品」として、看板モチーフを使用したご当地ステッカーやご当地アクリルキーホルダーを各会場限定で販売する。
また、スンスンたちのオリジナルワードをあしらったポップな新アートも公開。
ポップアップでファンファンやツクツクのアイテムが登場するのは初。ほかにも、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのぬいぐるみをはじめ、ミニポーチや缶ミラー、ヘアクリップなど、90点以上のアイテムが販売される。
さらに購入金額に応じたノベルティのプレゼントも実施される。期間中、合計2000円（税込）以上購入するごとに、トレーディングカード（5種）が1枚、ランダムでプレゼントされる。
そして、会場ごとに事前予約の有無や入場方法が異なるので、詳細は「HELLO! PUPPET SUNSUN」特設ページにて順次お知らせされるので、注意してほしい。なお、東京会場については、全日程で抽選による事前予約が実施される。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
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『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
キービジュアルや店舗の内装には、開催地である12都市ごとにデザインされた看板モチーフを採用。パペットスンスン史上初となる「ご当地限定商品」として、看板モチーフを使用したご当地ステッカーやご当地アクリルキーホルダーを各会場限定で販売する。
また、スンスンたちのオリジナルワードをあしらったポップな新アートも公開。
ポップアップでファンファンやツクツクのアイテムが登場するのは初。ほかにも、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのぬいぐるみをはじめ、ミニポーチや缶ミラー、ヘアクリップなど、90点以上のアイテムが販売される。
さらに購入金額に応じたノベルティのプレゼントも実施される。期間中、合計2000円（税込）以上購入するごとに、トレーディングカード（5種）が1枚、ランダムでプレゼントされる。
そして、会場ごとに事前予約の有無や入場方法が異なるので、詳細は「HELLO! PUPPET SUNSUN」特設ページにて順次お知らせされるので、注意してほしい。なお、東京会場については、全日程で抽選による事前予約が実施される。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
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