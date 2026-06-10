『おっさん剣聖』第2期、Prime Videoにて世界独占配信 剣戟アクション満載の30秒のスポット映像公開
7月8日からテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠で放送されるテレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』（毎週水曜 午後11：45）が、テレビ放送直後となる7月8日の深夜0時15分からPrime Videoで世界独占配信されることが発表された（毎週木曜 深0：15）。あわせて、新スポット映像も公開された。
【動画】ベリル、大丈夫か!?気になるところで終わる『おっさん剣聖』第2期スポット映像
30秒のスポット映像では、ベリルが新たな赴任先であいさつする爽やかな場面から一転、BLUE ENCOUNTによるエンディング主題歌「未完成」の疾走感あふれるサウンドに乗せて、息をのむような激しい剣戟アクションが展開される。新キャラクターとの緊迫した対峙や、夜闇にうごめく不穏な影に立ち向かうベリルの真剣な眼差しなど、壮大な戦いへの期待が最高潮に高まる仕上がりに。
本作は、著者・佐賀崎しげる氏とイラストレーター・鍋島テツヒロ氏による小説が原作。乍藤和樹氏によるコミカライズや、スピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計800万部を突破した王道の剣客無双ファンタジー。
監督の鹿住朗生氏をはじめ、アニメーション制作のパッショーネ・ハヤブサフィルムなど、前作のメインスタッフ陣が再び集結。キャスト陣には、主人公ベリル・ガーデナント役の平田広明をはじめ、東山奈央（アリューシア・シトラス役）、上田瞳（スレナ・リサンデラ役）ら声優陣が続投する。
【動画】ベリル、大丈夫か!?気になるところで終わる『おっさん剣聖』第2期スポット映像
30秒のスポット映像では、ベリルが新たな赴任先であいさつする爽やかな場面から一転、BLUE ENCOUNTによるエンディング主題歌「未完成」の疾走感あふれるサウンドに乗せて、息をのむような激しい剣戟アクションが展開される。新キャラクターとの緊迫した対峙や、夜闇にうごめく不穏な影に立ち向かうベリルの真剣な眼差しなど、壮大な戦いへの期待が最高潮に高まる仕上がりに。
監督の鹿住朗生氏をはじめ、アニメーション制作のパッショーネ・ハヤブサフィルムなど、前作のメインスタッフ陣が再び集結。キャスト陣には、主人公ベリル・ガーデナント役の平田広明をはじめ、東山奈央（アリューシア・シトラス役）、上田瞳（スレナ・リサンデラ役）ら声優陣が続投する。
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