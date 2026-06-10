

超ときめき宣伝部

超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）が10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。

【写真】超とき宣「CEREMONY」グリーンカーペットアザーカット

6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する。

昨年に続き2度目の開催を記念し、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーである“グリーン”の装飾を模したグリーンカーペットでフォトコールが実施された。

超とき宣は、「王道アイドルの圧倒的な可愛らしさ」を“最上級”まで高めたプリンセス・スタイルで登場し、グリーンカーペットを盛り上げた。

なお、フォトコールには主催のMrs. GREEN APPLE、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、MCを務める中条あやみ、サッシャが出席した。