コムドット・やまと「流石にパクリすぎました」 TXT・YEONJUNのグッズに“酷似”の指摘受け「速攻で作り直します」
5人組動画クリエイター・コムドットのやまとが、10日までに自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。ストーリーズ内で披露したグッズが、TOMORROW X TOGETHER（TXT）のYEONJUN（ヨンジュン）による「GGUM」にまつわるグッズに似ていると指摘されたことを受け、謝罪した。
【写真】コムドットやまと、憧れのロックスターとの対面に感激
やまとは、まずパーカーを被り、風船ガムをふくらませているような人形の写真をアップ。これがヨンジョンの「GGUM」のグッズに酷似しているとの指摘が相次いだ。
やまとはその後「TXTとYEONJUNのファンの皆さん 不快な思いをさせてしまって申し訳無かったです。流石にパクリすぎました。速攻で作り直します」と投稿。さらに「そして丁寧に教えてくれた皆さん 本当に本当にありがとうございました。8/17〜8/23に向けて改めて気持ち引き締めて尽力します」と呼びかけている。
【写真】コムドットやまと、憧れのロックスターとの対面に感激
やまとは、まずパーカーを被り、風船ガムをふくらませているような人形の写真をアップ。これがヨンジョンの「GGUM」のグッズに酷似しているとの指摘が相次いだ。
やまとはその後「TXTとYEONJUNのファンの皆さん 不快な思いをさせてしまって申し訳無かったです。流石にパクリすぎました。速攻で作り直します」と投稿。さらに「そして丁寧に教えてくれた皆さん 本当に本当にありがとうございました。8/17〜8/23に向けて改めて気持ち引き締めて尽力します」と呼びかけている。