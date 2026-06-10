ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が７日、カンテレ「マルコポロリ！」で“最恐ドッキリ”をしかけられ真っ青になる一幕があった。

この日は「ドッキリスター」たちがスタジオに集結。みなみかわ、お見送り芸人しんいち、きしたかの、ちゃんぴおんずがひな壇に集まった。

その中で大崎による「芸人分析」のコーナーがあり、大崎が辛らつな言葉でこの日共演している芸人たちを分析。スタジオは笑いが起こっていたが、１人、怒りの表情をにじませていたのがほんこんだった。

このコーナーの途中、ついにほんこんが爆発。「毎回そんなこと言うてんの？」「評論家やんけ。芸人が芸人を評価してええと思ってるの？一番下で」「東野、甘くないか？」などと激怒。相方の大ちゃんへの辛らつ分析もあったことから「相方をなんやと思ってるんや。なら１人でやれ！気分悪い、やってられるか」とスタジオを出て行ってしまった。

収録は中断となり、大崎は立ち尽くすしかなく、顔は真っ青。ＭＣの東野幸治が「お前、大丈夫か？」と聞き、大崎は「謝ってきます」とほんこんを追いかけようとし、月亭方正も「誰かと行きいや」と真剣表情。スタッフが「１回（ほんこんに）確認します」といい、東野も「言い過ぎたか？」などと大崎に確認し、スタジオは緊迫した雰囲気に包まれた。

大崎は「先輩達に甘えて強く言おうって…」などと今回の企画の趣旨を説明。するとセットの後ろからほんこんが「てってれ〜！」と言って「ドッキリ大成功」の看板を持って登場し、大崎は「ちょっと待って！怖っ！」といってひっくり返り「ちょっと待って、怖い」と絶句。ほんこんは「ゴメン、ゴメン」と謝り、「全然怒ってない」と笑い飛ばした。

これには大崎は言葉が出てこず。相方の大ちゃんもドッキリとは知らずボー然。東野が「どう思った？ほんこんさんが急に」と聞くと、大崎は「キレ過ぎやろ！」と訴えていた。