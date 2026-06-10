＜友だちに正論パンチ！＞相手の気持ちを尊重する！同じ園の保護者として「おはよう」【第5話まんが】
私はノドカ。夫ケイタと、2歳の息子ソウマと暮らしています。最近、保育園で大学時代の友人マリコを見かけました。どうやら0歳児クラスに新しく入ったようです。私はせっかく再会したんだから、また仲良くしたいとも思ったのですが……。ケイタからは「もう関わらないほうがいい」と諭されてしまいました。私は大学時代、マリコに上から目線で価値観を押し付けてしまいました。私のほうから距離を詰めたら、マリコにとって迷惑でしかないのでしょう。
私は他のママたちにするのと同じように、明るく「おはようございます」と挨拶をしました。マリコは私を見て一瞬驚いたような顔をしました。けれどすぐに、何ごともなかったかのように「おはようございます」と返してくれました。
仲のいい友人だと思っていたマリコに「他人」扱いされたのはショックでしたが……。すべて自分が招いたことです。普通に保育園のママ同士として接して、これでよかったと思うことができました。ケイタも静かに私の話を聞いてくれました。
あくまでも保育園のママ同士として「おはようございます」と挨拶をすると、マリコも自然に挨拶を返してくれました。マリコは私への負の感情を表に出さず、「あまり接点はなかった」と言うだけにとどめてくれたのです。そのマリコの優しさを、私も誠意をもって受け止めなければなりません。
私がすべきなのはマリコの気持ちを尊重すること。大学時代の自分のふるまいを心から反省して、距離を保つことなのでしょう。この先マリコと仲良く話せる日がくるのかはわかりません。今はただ同じ保育園のママのひとりという位置づけで、距離感を間違えずに過ごそうと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私は他のママたちにするのと同じように、明るく「おはようございます」と挨拶をしました。マリコは私を見て一瞬驚いたような顔をしました。けれどすぐに、何ごともなかったかのように「おはようございます」と返してくれました。
仲のいい友人だと思っていたマリコに「他人」扱いされたのはショックでしたが……。すべて自分が招いたことです。普通に保育園のママ同士として接して、これでよかったと思うことができました。ケイタも静かに私の話を聞いてくれました。
あくまでも保育園のママ同士として「おはようございます」と挨拶をすると、マリコも自然に挨拶を返してくれました。マリコは私への負の感情を表に出さず、「あまり接点はなかった」と言うだけにとどめてくれたのです。そのマリコの優しさを、私も誠意をもって受け止めなければなりません。
私がすべきなのはマリコの気持ちを尊重すること。大学時代の自分のふるまいを心から反省して、距離を保つことなのでしょう。この先マリコと仲良く話せる日がくるのかはわかりません。今はただ同じ保育園のママのひとりという位置づけで、距離感を間違えずに過ごそうと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子